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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 23.02.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска в четверг в 15.25 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:34
2023-02-23T15:34
2023-02-23T15:51
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 15.25 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.25 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20230223/ukraina-1853961242.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
15:34 23.02.2023 (обновлено: 15:51 23.02.2023)
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой