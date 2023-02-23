https://ria.ru/20230223/provokatsii-1853908417.html

Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов

Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов - РИА Новости, 23.02.2023

Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов

Киевские власти готовят провокации в приграничных регионах России в период предстоящих праздничных и выходных дней, заявил РИА Новости председатель движения "Мы РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T01:01

2023-02-23T01:01

2023-02-23T06:53

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Киевские власти готовят провокации в приграничных регионах России в период предстоящих праздничных и выходных дней, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, речь может идти об обстрелах или даже терактах. "Киевский режим может нести только боль и страдания, поэтому нашим гражданам нужно быть максимально бдительными. Система ПВО и силовые структуры в регионе постоянно находятся в усиленном режиме работы", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html

запорожская область

киев

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безопасность, запорожская область, киев, россия, владимир рогов