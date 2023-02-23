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Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/provokatsii-1853908417.html
Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов
Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов - РИА Новости, 23.02.2023
Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов
Киевские власти готовят провокации в приграничных регионах России в период предстоящих праздничных и выходных дней, заявил РИА Новости председатель движения "Мы РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T01:01
2023-02-23T06:53
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Киевские власти готовят провокации в приграничных регионах России в период предстоящих праздничных и выходных дней, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, речь может идти об обстрелах или даже терактах. "Киевский режим может нести только боль и страдания, поэтому нашим гражданам нужно быть максимально бдительными. Система ПВО и силовые структуры в регионе постоянно находятся в усиленном режиме работы", - подчеркнул Рогов.
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безопасность, запорожская область, киев, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
01:01 23.02.2023 (обновлено: 06:53 23.02.2023)
 
Киев готовит провокации в период праздничных дней, заявил Рогов

Рогов заявил о подготовке Киевом провокаций в период предстоящих праздничных дней

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Киевские власти готовят провокации в приграничных регионах России в период предстоящих праздничных и выходных дней, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские боевики, по имеющейся информации, готовят провокации на период предстоящих праздничных и выходных дней, особенно 23 февраля", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, речь может идти об обстрелах или даже терактах.
"Киевский режим может нести только боль и страдания, поэтому нашим гражданам нужно быть максимально бдительными. Система ПВО и силовые структуры в регионе постоянно находятся в усиленном режиме работы", - подчеркнул Рогов.
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