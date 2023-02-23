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В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье - РИА Новости, 23.02.2023
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В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье
В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье - РИА Новости, 23.02.2023
В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье
Министерство обороны Молдавии расценивает предупреждение России о возможных провокациях в непризнанной Приднестровской Молдавской республике как психологическую РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:56
2023-02-23T14:56
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
игорь додон
вооруженные силы украины
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии расценивает предупреждение России о возможных провокациях в непризнанной Приднестровской Молдавской республике как психологическую операцию, однако не планирует его игнорировать, заявил в четверг госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Власти Молдавии заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Бывший молдавский президент Игорь Додон в четверг заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. "Подобные декларации со стороны РФ звучат не впервые, хотя первый раз от Министерства обороны, мы можем трактовать их двойственно - это психологическое действие, это предупредительное действие… Системно мы отслеживаем (заявления - ред.), чтобы увидеть эффект и насколько верны намерения и возможности. Очевидно, что мы не должны игнорировать их", - заявил Мижа в эфире радиостанции Moldova. По его словам, власти намерены проявить бдительность и предпринять определенные действия, если что-то подобное все же произойдет, хотя и не верят в реальность такого сценария. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, игорь додон, вооруженные силы украины
В мире, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Игорь Додон, Вооруженные силы Украины
14:56 23.02.2023
 
В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье

В Молдавии расценили заявления России о провокациях в ПМР как психологическую операцию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии расценивает предупреждение России о возможных провокациях в непризнанной Приднестровской Молдавской республике как психологическую операцию, однако не планирует его игнорировать, заявил в четверг госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа.
Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Власти Молдавии заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Бывший молдавский президент Игорь Додон в четверг заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии.
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"Подобные декларации со стороны РФ звучат не впервые, хотя первый раз от Министерства обороны, мы можем трактовать их двойственно - это психологическое действие, это предупредительное действие… Системно мы отслеживаем (заявления - ред.), чтобы увидеть эффект и насколько верны намерения и возможности. Очевидно, что мы не должны игнорировать их", - заявил Мижа в эфире радиостанции Moldova.
По его словам, власти намерены проявить бдительность и предпринять определенные действия, если что-то подобное все же произойдет, хотя и не верят в реальность такого сценария.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаИгорь ДодонВооруженные силы Украины
 
 
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