https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853986424.html

В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье

В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье - РИА Новости, 23.02.2023

В Молдавии отреагировали на заявления России о провокациях в Приднестровье

Министерство обороны Молдавии расценивает предупреждение России о возможных провокациях в непризнанной Приднестровской Молдавской республике как психологическую РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:56

2023-02-23T14:56

2023-02-23T14:56

в мире

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

игорь додон

вооруженные силы украины

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии расценивает предупреждение России о возможных провокациях в непризнанной Приднестровской Молдавской республике как психологическую операцию, однако не планирует его игнорировать, заявил в четверг госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Власти Молдавии заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Бывший молдавский президент Игорь Додон в четверг заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. "Подобные декларации со стороны РФ звучат не впервые, хотя первый раз от Министерства обороны, мы можем трактовать их двойственно - это психологическое действие, это предупредительное действие… Системно мы отслеживаем (заявления - ред.), чтобы увидеть эффект и насколько верны намерения и возможности. Очевидно, что мы не должны игнорировать их", - заявил Мижа в эфире радиостанции Moldova. По его словам, власти намерены проявить бдительность и предпринять определенные действия, если что-то подобное все же произойдет, хотя и не верят в реальность такого сценария. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

https://ria.ru/20230222/bezopasnost-1853839464.html

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в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, игорь додон, вооруженные силы украины