https://ria.ru/20230223/predlozhenie-1854020539.html

Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский

Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.02.2023

Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский

Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:20

2023-02-23T18:20

2023-02-23T19:06

в мире

китай

украина

киев

владимир зеленский

ван и (политик)

си цзиньпин

еврокомиссия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече с китайской стороной. "Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины", - заявил Зеленский. Он также еще раз подтвердил, что ему известно о "мирном плане" Китая, но конкретного документа он еще не видел, а значит, по его словам, "ставить диагноз этому документу пока рано". При этом сам факт того, что Китай начал говорить об Украине, Зеленский расценил положительно. "То, что Китай про это уже говорит, это уже какие-то первые шаги, это очень неплохо", - заявил Зеленский, добавив, что выводы Киев будет делать только после того, как увидит "какую-либо конкретику". В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы. В январе Елена Зеленская заявила, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР. На Всемирном экономическом форуме в Давосе она заявила, что письмо Си Цзиньпину является приглашением к диалогу, и она надеется на ответ.

https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html

https://ria.ru/20230222/china-1853832796.html

https://ria.ru/20230222/postavki-1853682992.html

китай

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, украина, киев, владимир зеленский, ван и (политик), си цзиньпин, еврокомиссия