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Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.02.2023
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Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский
Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.02.2023
Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский
Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:20
2023-02-23T19:06
в мире
китай
украина
киев
владимир зеленский
ван и (политик)
си цзиньпин
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече с китайской стороной. "Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины", - заявил Зеленский. Он также еще раз подтвердил, что ему известно о "мирном плане" Китая, но конкретного документа он еще не видел, а значит, по его словам, "ставить диагноз этому документу пока рано". При этом сам факт того, что Китай начал говорить об Украине, Зеленский расценил положительно. "То, что Китай про это уже говорит, это уже какие-то первые шаги, это очень неплохо", - заявил Зеленский, добавив, что выводы Киев будет делать только после того, как увидит "какую-либо конкретику". В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы. В январе Елена Зеленская заявила, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР. На Всемирном экономическом форуме в Давосе она заявила, что письмо Си Цзиньпину является приглашением к диалогу, и она надеется на ответ.
https://ria.ru/20230223/kitay-1853919220.html
https://ria.ru/20230222/china-1853832796.html
https://ria.ru/20230222/postavki-1853682992.html
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в мире, китай, украина, киев, владимир зеленский, ван и (политик), си цзиньпин, еврокомиссия
В мире, Китай, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Еврокомиссия
18:20 23.02.2023 (обновлено: 19:06 23.02.2023)
 
Киев направил в Пекин предложение о встрече, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что Киев направил в Пекин предложение о встрече с китайской стороной

© AFP 2023 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече с китайской стороной.
"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины", - заявил Зеленский.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Китай не консультировался с Украиной при подготовке своего плана, пишут СМИ
Он также еще раз подтвердил, что ему известно о "мирном плане" Китая, но конкретного документа он еще не видел, а значит, по его словам, "ставить диагноз этому документу пока рано". При этом сам факт того, что Китай начал говорить об Украине, Зеленский расценил положительно.
"То, что Китай про это уже говорит, это уже какие-то первые шаги, это очень неплохо", - заявил Зеленский, добавив, что выводы Киев будет делать только после того, как увидит "какую-либо конкретику".
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
22 февраля, 17:38
Ван И: Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису
В минувшую субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И сообщил, что китайские власти подготовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Как подчеркнул Ван И, даже в сложнейших ситуациях "необходимо дать шанс миру". Он отметил, что указанный документ будет опираться на предложения председателя КНР Си Цзиньпина по восстановлению мира. В МИД РФ заявляли, что глава ведомства Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В МИД РФ также отмечали, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.
В январе Елена Зеленская заявила, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР. На Всемирном экономическом форуме в Давосе она заявила, что письмо Си Цзиньпину является приглашением к диалогу, и она надеется на ответ.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 12:43
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В миреКитайУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВан И (политик)Си ЦзиньпинЕврокомиссия
 
 
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