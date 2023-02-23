https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853933613.html
Российские космонавты с орбиты поздравили защитников отечества с 23 февраля
Российские космонавты с орбиты поздравили защитников отечества с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
Российские космонавты с орбиты поздравили защитников отечества с 23 февраля
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта Международной космической станции поздравили защитников отечества с 23 февраля и... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:34
2023-02-23T09:34
2023-02-23T10:55
космос - риа наука
земля
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта Международной космической станции поздравили защитников отечества с 23 февраля и пожелали им крепкого здоровья и успехов. По словам Петелина, в эту дату принято поздравлять тех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов. Прокопьев, в свою очередь, отметил, что сотни тысяч россиян круглосуточно, иногда с риском для жизни, несут службу, чтобы их соотечественники могли спокойно жить и работать. Он подчеркнул, что космонавты бесконечно гордятся отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой своих защитников. Сейчас на МКС помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского аэрокосмического агентства JAXA Коити Ваката. Кикина, Манн, Кассада и Ваката прибыли на станцию 7 октября 2022 года на американском корабле Crew Dragon. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на российском "Союзе МС-22". Возвращаться они будут на другом корабле – на следующем "Союзе МС-23", потому что в их корабле 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Было решено, что возвращать экипаж на таком корабле опасно, поэтому следующий прилетит в беспилотном режиме. Сам неисправный "Союз МС-22" также вернется на Землю без экипажа после того, как на станцию прибудет его сменщик.
https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853932930.html
https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Поздравление российских космонавтов с Днем защитника Отечества
Поздравление российских космонавтов с Днем защитника Отечества
2023-02-23T09:34
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), день защитника отечества
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), День защитника Отечества
09:34 23.02.2023 (обновлено: 10:55 23.02.2023)
Российские космонавты с орбиты поздравили защитников отечества с 23 февраля
Космонавты Прокопьев, Петелин и Кикина с МКС поздравили защитников отечества с 23 февраля
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта Международной космической станции поздравили
защитников отечества с 23 февраля и пожелали им крепкого здоровья и успехов.
"Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы – настоящие герои! С праздником!" - сказала Кикина в распространенном "Роскосмосом" видеоролике.
По словам Петелина, в эту дату принято поздравлять тех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов.
Прокопьев, в свою очередь, отметил, что сотни тысяч россиян круглосуточно, иногда с риском для жизни, несут службу, чтобы их соотечественники могли спокойно жить и работать. Он подчеркнул, что космонавты бесконечно гордятся отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой своих защитников.
Сейчас на МКС помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского аэрокосмического агентства JAXA Коити Ваката. Кикина, Манн, Кассада и Ваката прибыли на станцию 7 октября 2022 года на американском корабле Crew Dragon.
Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на российском "Союзе МС-22". Возвращаться они будут на другом корабле – на следующем "Союзе МС-23", потому что в их корабле 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Было решено, что возвращать экипаж на таком корабле опасно, поэтому следующий прилетит в беспилотном режиме. Сам неисправный "Союз МС-22" также вернется на Землю без экипажа после того, как на станцию прибудет его сменщик.