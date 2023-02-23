https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853933613.html

Российские космонавты с орбиты поздравили защитников отечества с 23 февраля

Российские космонавты с орбиты поздравили защитников отечества с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023

Российские космонавты с орбиты поздравили защитников отечества с 23 февраля

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта Международной космической станции поздравили защитников отечества с 23 февраля и... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:34

2023-02-23T09:34

2023-02-23T10:55

космос - риа наука

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта Международной космической станции поздравили защитников отечества с 23 февраля и пожелали им крепкого здоровья и успехов. По словам Петелина, в эту дату принято поздравлять тех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов. Прокопьев, в свою очередь, отметил, что сотни тысяч россиян круглосуточно, иногда с риском для жизни, несут службу, чтобы их соотечественники могли спокойно жить и работать. Он подчеркнул, что космонавты бесконечно гордятся отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой своих защитников. Сейчас на МКС помимо трех российских космонавтов находятся американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, а также астронавт Японского аэрокосмического агентства JAXA Коити Ваката. Кикина, Манн, Кассада и Ваката прибыли на станцию 7 октября 2022 года на американском корабле Crew Dragon. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на российском "Союзе МС-22". Возвращаться они будут на другом корабле – на следующем "Союзе МС-23", потому что в их корабле 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Было решено, что возвращать экипаж на таком корабле опасно, поэтому следующий прилетит в беспилотном режиме. Сам неисправный "Союз МС-22" также вернется на Землю без экипажа после того, как на станцию прибудет его сменщик.

https://ria.ru/20230223/prazdnik-1853932930.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление российских космонавтов с Днем защитника Отечества Поздравление российских космонавтов с Днем защитника Отечества 2023-02-23T09:34 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), день защитника отечества