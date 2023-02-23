Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/pozhar-1854056146.html
В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид
В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид - РИА Новости, 23.02.2023
В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид
Подросток с ограниченными возможностями здоровья скончался в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе МВД... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:11
2023-02-23T23:11
происшествия
жилье
кизлярский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 фев - РИА Новости. Подросток с ограниченными возможностями здоровья скончался в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. Примерно в 18.15 в селе Новомонастырское произошло возгорание домовладения 50-летнего местного жителя. "По предварительным сведениям, 12-летний мальчик с ограниченными возможностями пытался выбраться из дома, однако ему это не удалось. В результате произошедшего от отравления продуктами горения ребенок скончался", – говорится в сообщении. Предположительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230223/pozhar-1853940978.html
кизлярский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, кизлярский район
Происшествия, Жилье, Кизлярский район
23:11 23.02.2023
 
В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид

МВД: в Кизлярском районе Дагестана при пожаре погиб подросток-инвалид

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 фев - РИА Новости. Подросток с ограниченными возможностями здоровья скончался в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.
Примерно в 18.15 в селе Новомонастырское произошло возгорание домовладения 50-летнего местного жителя.
"По предварительным сведениям, 12-летний мальчик с ограниченными возможностями пытался выбраться из дома, однако ему это не удалось. В результате произошедшего от отравления продуктами горения ребенок скончался", – говорится в сообщении.
Предположительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 10:34
В Красноярске потушили крупный пожар на складе
 
ПроисшествияЖильеКизлярский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала