https://ria.ru/20230223/pozhar-1854056146.html

В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид

В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид - РИА Новости, 23.02.2023

В Дагестане при пожаре погиб подросток-инвалид

Подросток с ограниченными возможностями здоровья скончался в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе МВД... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:11

2023-02-23T23:11

2023-02-23T23:11

происшествия

жилье

кизлярский район

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МАХАЧКАЛА, 23 фев - РИА Новости. Подросток с ограниченными возможностями здоровья скончался в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. Примерно в 18.15 в селе Новомонастырское произошло возгорание домовладения 50-летнего местного жителя. "По предварительным сведениям, 12-летний мальчик с ограниченными возможностями пытался выбраться из дома, однако ему это не удалось. В результате произошедшего от отравления продуктами горения ребенок скончался", – говорится в сообщении. Предположительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230223/pozhar-1853940978.html

кизлярский район

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2023

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происшествия, жилье, кизлярский район