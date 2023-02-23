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В Красноярске потушили крупный пожар на складе

В Красноярске потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 23.02.2023

В Красноярске потушили крупный пожар на складе

Пожар на складе в Красноярске ликвидирован на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:34

2023-02-23T10:34

2023-02-23T10:34

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске ликвидирован на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. "Сегодня в 13.32 крск (09.32 мск) пожар ликвидирован на площади 13 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожар начался в первой половине дня в среду на складе в Свердловском районе Красноярска. В прокуратуре края РИА Новости сообщали, что, по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников. Она принадлежит заводу холодильников "Бирюса", который арендует большую часть помещения. Ведомство организовало проверку.

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа пожарных на месте возгорания в складском здании Красноярска Работа пожарных на месте возгорания в складском здании Красноярска 2023-02-23T10:34 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео