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В Красноярске потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 23.02.2023
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В Красноярске потушили крупный пожар на складе
В Красноярске потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 23.02.2023
В Красноярске потушили крупный пожар на складе
Пожар на складе в Красноярске ликвидирован на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:34
2023-02-23T10:34
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске ликвидирован на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. "Сегодня в 13.32 крск (09.32 мск) пожар ликвидирован на площади 13 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожар начался в первой половине дня в среду на складе в Свердловском районе Красноярска. В прокуратуре края РИА Новости сообщали, что, по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников. Она принадлежит заводу холодильников "Бирюса", который арендует большую часть помещения. Ведомство организовало проверку.
красноярск
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Работа пожарных на месте возгорания в складском здании Красноярска
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске потушили крупный пожар на складе
КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске ликвидирован на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
2023-02-23T10:34
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10:34 23.02.2023
 
В Красноярске потушили крупный пожар на складе

Пожар на складе в Красноярске потушили на площади 13,2 тысячи квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Пожар на складе в Красноярске ликвидирован на площади 13,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
"Сегодня в 13.32 крск (09.32 мск) пожар ликвидирован на площади 13 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар начался в первой половине дня в среду на складе в Свердловском районе Красноярска. В прокуратуре края РИА Новости сообщали, что, по предварительным данным, на горящем складе хранится партия холодильников. Она принадлежит заводу холодильников "Бирюса", который арендует большую часть помещения. Ведомство организовало проверку.
 
ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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