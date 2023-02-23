https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853999929.html
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска, сообщается в пресс-службе Пригожина. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:08
2023-02-23T16:08
2023-02-23T16:08
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
артемовск
безопасность
день защитника отечества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846722832_112:44:485:254_1920x0_80_0_0_9f9fd915546d70403b998b5c33192b5d.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска, сообщается в пресс-службе Пригожина. "Передний край. Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто работает на заводе, производя боеприпасы. Всех с Днем защитника Отечества, которое нуждается сейчас в вашей защите," - приводит слова Пригожина его пресс-служба.
https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846722832_115:27:479:300_1920x0_80_0_0_f6c874d716226c52521992e96845ab0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, артемовск, безопасность, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Артемовск, Безопасность, День защитника Отечества
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества
Основатель "Вагнера" Пригожин поздравил военных с Днем защитника Отечества из Артемовска