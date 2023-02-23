https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853999929.html

Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества

Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска, сообщается в пресс-службе Пригожина. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:08

2023-02-23T16:08

2023-02-23T16:08

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

артемовск

безопасность

день защитника отечества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846722832_112:44:485:254_1920x0_80_0_0_9f9fd915546d70403b998b5c33192b5d.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска, сообщается в пресс-службе Пригожина. "Передний край. Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто работает на заводе, производя боеприпасы. Всех с Днем защитника Отечества, которое нуждается сейчас в вашей защите," - приводит слова Пригожина его пресс-служба.

https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евгений пригожин, артемовск, безопасность, день защитника отечества