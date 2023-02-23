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Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853999929.html
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска, сообщается в пресс-службе Пригожина. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:08
2023-02-23T16:08
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
артемовск
безопасность
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска, сообщается в пресс-службе Пригожина. "Передний край. Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто работает на заводе, производя боеприпасы. Всех с Днем защитника Отечества, которое нуждается сейчас в вашей защите," - приводит слова Пригожина его пресс-служба.
https://ria.ru/20230223/artemovsk-1853918234.html
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евгений пригожин, артемовск, безопасность, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Артемовск, Безопасность, День защитника Отечества
16:08 23.02.2023
 
Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества

Основатель "Вагнера" Пригожин поздравил военных с Днем защитника Отечества из Артемовска

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска, сообщается в пресс-службе Пригожина.
"Передний край. Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто работает на заводе, производя боеприпасы. Всех с Днем защитника Отечества, которое нуждается сейчас в вашей защите," - приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 06:04Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинАртемовскБезопасностьДень защитника Отечества
 
 
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