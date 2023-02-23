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Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
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Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:06
2023-02-23T11:06
россия
общество
дмитрий медведев
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что время требует от каждого гражданина. "День защитника Отечества – особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даем решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму", - написал Медведев в Telegram-канале. "Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу. Наша сила в единстве, в общей ответственности за будущее страны. Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами – будущее!" - добавил он.
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россия, общество, дмитрий медведев, день защитника отечества
Россия, Общество, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества
11:06 23.02.2023
 
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Медведев в поздравлении с Днем защитника Отечества поблагодарил военнослужащих

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что время требует от каждого гражданина.
"День защитника Отечества – особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даем решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму", - написал Медведев в Telegram-канале.
"Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу. Наша сила в единстве, в общей ответственности за будущее страны. Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами – будущее!" - добавил он.
Артиллеристы соединения Южного военного округа производят залп из пушек ЗиС-3 во время акции Выстрел памяти на Мамаевом кургане в честь Дня защитника Отечества в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:15
День защитника Отечества
 
РоссияОбществоДмитрий МедведевДень защитника Отечества
 
 
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