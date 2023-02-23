https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853946968.html

Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:06

2023-02-23T11:06

2023-02-23T11:06

россия

общество

дмитрий медведев

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что время требует от каждого гражданина. "День защитника Отечества – особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даем решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму", - написал Медведев в Telegram-канале. "Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу. Наша сила в единстве, в общей ответственности за будущее страны. Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами – будущее!" - добавил он.

https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, дмитрий медведев, день защитника отечества