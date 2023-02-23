https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853946968.html
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести,... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:06
2023-02-23T11:06
2023-02-23T11:06
россия
общество
дмитрий медведев
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что время требует от каждого гражданина. "День защитника Отечества – особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даем решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму", - написал Медведев в Telegram-канале. "Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу. Наша сила в единстве, в общей ответственности за будущее страны. Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами – будущее!" - добавил он.
https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий медведев, день защитника отечества
Россия, Общество, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев в поздравлении с Днем защитника Отечества поблагодарил военнослужащих
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День защитника Отечества поздравил
россиян, отметив, что самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что время требует от каждого гражданина.
"День защитника Отечества – особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даем решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму", - написал Медведев в Telegram-канале.
"Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу. Наша сила в единстве, в общей ответственности за будущее страны. Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага. С нами великое прошлое, за нами – будущее!" - добавил он.