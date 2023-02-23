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Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
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Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества
Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:53
2023-02-23T09:53
москва
сергей собянин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции. "Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны. Проявляя мужество и героизм, военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане несут мир жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он пожелал военнослужащим бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач. "Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны", - добавил мэр столицы.
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москва, сергей собянин, день защитника отечества
Москва, Сергей Собянин, День защитника Отечества
09:53 23.02.2023
 
Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества

Мэр Собянин поздравил ветеранов и участников спецоперации с Днем защитника Отечества

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции.
"Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны. Проявляя мужество и героизм, военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане несут мир жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Он пожелал военнослужащим бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач.
"Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны", - добавил мэр столицы.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером
 
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