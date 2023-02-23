https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853935022.html
Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества
Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023
Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:53
2023-02-23T09:53
2023-02-23T09:53
москва
сергей собянин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции. "Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны. Проявляя мужество и героизм, военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане несут мир жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он пожелал военнослужащим бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач. "Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны", - добавил мэр столицы.
https://ria.ru/20230223/pogoda-1853931573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, день защитника отечества
Москва, Сергей Собянин, День защитника Отечества
Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества
Мэр Собянин поздравил ветеранов и участников спецоперации с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил
с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции.
"Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны. Проявляя мужество и героизм, военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане несут мир жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Он пожелал военнослужащим бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач.
"Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны", - добавил мэр столицы.