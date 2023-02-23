https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853935022.html

Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества

Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

Собянин поздравил участников спецоперации с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:53

2023-02-23T09:53

2023-02-23T09:53

москва

сергей собянин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества москвичей — ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции. "Уважаемые москвичи — ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны. Проявляя мужество и героизм, военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане несут мир жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он пожелал военнослужащим бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач. "Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны", - добавил мэр столицы.

https://ria.ru/20230223/pogoda-1853931573.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, день защитника отечества