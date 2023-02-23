https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853916935.html

В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля

В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023

В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля

Школьники, местные жители и власти одного из районов Запорожской области поздравили танкистов и артиллеристов Вооруженных сил России с Днем защитника отечества... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T05:08

2023-02-23T05:08

2023-02-23T13:34

запорожская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Школьники, местные жители и власти одного из районов Запорожской области поздравили танкистов и артиллеристов Вооруженных сил России с Днем защитника отечества и передали на передовые позиции подарки, передаёт корреспондент РИА Новости. В числе подарков - теплые вещи, генераторы, продукты, газовые горелки и инструменты. Вместе с поздравлениями и подарками бойцам, несущим службу в зоне проведения специальной военной операции, передали также письма от детей Запорожской области. Посылки были доставлены инициативной группой и лично представителями власти.

https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html

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Поздравление бойцов ВС РФ с Днем защитника Отечества от жителей Запорожья Поздравление бойцов ВС РФ с Днем защитника Отечества от жителей Запорожья 2023-02-23T05:08 true PT2M08S

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запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность