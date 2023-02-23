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В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
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В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля
В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2023
В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля
Школьники, местные жители и власти одного из районов Запорожской области поздравили танкистов и артиллеристов Вооруженных сил России с Днем защитника отечества... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:08
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запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Школьники, местные жители и власти одного из районов Запорожской области поздравили танкистов и артиллеристов Вооруженных сил России с Днем защитника отечества и передали на передовые позиции подарки, передаёт корреспондент РИА Новости. В числе подарков - теплые вещи, генераторы, продукты, газовые горелки и инструменты. Вместе с поздравлениями и подарками бойцам, несущим службу в зоне проведения специальной военной операции, передали также письма от детей Запорожской области. Посылки были доставлены инициативной группой и лично представителями власти.
https://ria.ru/20230223/zaschitniki-1853425123.html
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Поздравление бойцов ВС РФ с Днем защитника Отечества от жителей Запорожья
Поздравление бойцов ВС РФ с Днем защитника Отечества от жителей Запорожья
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запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность
Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
05:08 23.02.2023 (обновлено: 13:34 23.02.2023)
 
В Запорожской области поздравили ВС России с 23 февраля

Жители Запорожской области поздравили танкистов и артиллеристов ВС России с 23 февраля

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Школьники, местные жители и власти одного из районов Запорожской области поздравили танкистов и артиллеристов Вооруженных сил России с Днем защитника отечества и передали на передовые позиции подарки, передаёт корреспондент РИА Новости.
В числе подарков - теплые вещи, генераторы, продукты, газовые горелки и инструменты.
Вместе с поздравлениями и подарками бойцам, несущим службу в зоне проведения специальной военной операции, передали также письма от детей Запорожской области.
Посылки были доставлены инициативной группой и лично представителями власти.
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