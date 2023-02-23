https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853903898.html

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2023

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции на Украине с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:05

2023-02-23T00:05

2023-02-23T09:41

общество

россия

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции на Украине с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил, что это всенародный праздник, в котором заключается героическая история отечественных армии и флота. Кроме того, он символизирует нерушимую связь всех поколений защитников родины. По словам Путина, в Дне защитника Отечества воплощена глубокая признательность всем тем, кто сражался за родную землю и свой народ, с честью и победой выдерживал любые испытания и давал отпор агрессорам."В этот день низкий поклон и самые теплые слова нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы", — подчеркнул президент.Нынешнее же поколение российских солдат и офицеров бережет и преумножает ратные традиции дедов и прадедов, заключил Путин.

https://ria.ru/20230222/otechestvo-1853776480.html

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"Несокрушимое единство – залог нашей победы": Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества "Несокрушимое единство – залог нашей победы": Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества 2023-02-23T00:05 true PT4M24S

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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества