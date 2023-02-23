18:27 23.02.2023 (обновлено: 18:49 23.02.2023)
Нуланд утверждает, что США не собираются наращивать ядерный арсенал
Замгоссекретаря Нуланд утверждает, что США не собираются наращивать ядерный арсенал
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США не имеют желания наращивать свой ядерный арсенал, не видят у РФ таких возможностей, заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие, и мы, честно говоря, не заинтересованы и не планируем делать этого", - сказала она в интервью Washington Post, которое транслируется в прямом эфире на сайте издания.
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"Будем ли мы делать что-либо по-другому? Мы не будем, и мы ясно дали это понять русским", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, изменит ли приостановка Россией своего участия в ДСНВ поведение США в этом вопросе.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.