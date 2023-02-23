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Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/postradavshie-1854022235.html
Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек
Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек - РИА Новости, 23.02.2023
Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек
Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка возросло до 12, еще четыре человека погибли, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:32
2023-02-23T18:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка возросло до 12, еще четыре человека погибли, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "На текущий момент при обстреле Петровского района Донецка жертвами стали 16 человек (четверо погибли, 12 ранены)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее сообщалось о гибели троих сотрудников скорой помощи и ранении 10 сотрудников МЧС. Позднее стало известно, что фельдшер, получившая ранения при обстреле, скончалась в больнице. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о нескольких обстрелах Петровского района Донецка, в ходе которых по городу менее чем за час выпустили 23 ракеты из РСЗО и шесть артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров.
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
18:32 23.02.2023 (обновлено: 18:46 23.02.2023)
 
Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек

Представительство ДНР: число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка возросло до 12, еще четыре человека погибли, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"На текущий момент при обстреле Петровского района Донецка жертвами стали 16 человек (четверо погибли, 12 ранены)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось о гибели троих сотрудников скорой помощи и ранении 10 сотрудников МЧС. Позднее стало известно, что фельдшер, получившая ранения при обстреле, скончалась в больнице.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о нескольких обстрелах Петровского района Донецка, в ходе которых по городу менее чем за час выпустили 23 ракеты из РСЗО и шесть артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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