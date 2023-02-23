https://ria.ru/20230223/postradavshie-1854022235.html

Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек

Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек - РИА Новости, 23.02.2023

Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до 12 человек

Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка возросло до 12, еще четыре человека погибли, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:32

2023-02-23T18:32

2023-02-23T18:46

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района Донецка возросло до 12, еще четыре человека погибли, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "На текущий момент при обстреле Петровского района Донецка жертвами стали 16 человек (четверо погибли, 12 ранены)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее сообщалось о гибели троих сотрудников скорой помощи и ранении 10 сотрудников МЧС. Позднее стало известно, что фельдшер, получившая ранения при обстреле, скончалась в больнице. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о нескольких обстрелах Петровского района Донецка, в ходе которых по городу менее чем за час выпустили 23 ракеты из РСЗО и шесть артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия