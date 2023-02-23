Рейтинг@Mail.ru
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/posolstvo-1854002010.html
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией, сообщает радиостанция LBC. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:18
2023-02-23T16:38
в мире
лондон
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854009169_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_a270cf0fffad07021f9af53c810228c0.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией, сообщает радиостанция LBC. Такая акция, предположительно, была организована одной из групп активистов, участвующих в протестах, под названием Led By Donkeys. Полиция Лондона задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба дороге, они были доставлены в полицейское отделение.
https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html
лондон
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854009169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a39dbd32b4925f41eb5c3389dc1c8e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, россия, украина
В мире, Лондон, Россия, Украина
16:18 23.02.2023 (обновлено: 16:38 23.02.2023)
 
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины

LBC: дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины

© AP Photo / Alastair GrantКоммунальные служащие отмывают от краски дорогу перед посольством России в Лондоне
Коммунальные служащие отмывают от краски дорогу перед посольством России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Коммунальные служащие отмывают от краски дорогу перед посольством России в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией, сообщает радиостанция LBC.
Такая акция, предположительно, была организована одной из групп активистов, участвующих в протестах, под названием Led By Donkeys.
Полиция Лондона задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба дороге, они были доставлены в полицейское отделение.
Неизвестные облили краской ворота Генерального консульства России в Бонне, ФРГ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 23:31
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии
 
В миреЛондонРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала