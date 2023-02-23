https://ria.ru/20230223/posolstvo-1854002010.html
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией, сообщает радиостанция LBC. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:18
2023-02-23T16:18
2023-02-23T16:38
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией, сообщает радиостанция LBC. Такая акция, предположительно, была организована одной из групп активистов, участвующих в протестах, под названием Led By Donkeys. Полиция Лондона задержала троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба дороге, они были доставлены в полицейское отделение.
https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html
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в мире, лондон, россия, украина
В мире, Лондон, Россия, Украина
16:18 23.02.2023 (обновлено: 16:38 23.02.2023)
Дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины
LBC: дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета флага Украины