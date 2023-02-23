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Реакция россиян на послание президента Федеральному собранию
Реакция россиян на послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 23.02.2023
Реакция россиян на послание президента Федеральному собранию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал реакцию российских зрителей на послание Владимира Путина Федеральному собранию. У... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:42
2023-02-23T12:42
2023-02-23T13:13
инфографика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал реакцию российских зрителей на послание Владимира Путина Федеральному собранию. У участников опроса спрашивали, какое впечатление на них произвело выступление президента, находят ли они его темы важными, понятно глава государства обозначил свою позицию или нет. Смотрите в инфографике Ria.ru, как ответили респонденты на эти и другие вопросы социологов.
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РИА Новости
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владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, вциом, опросы, социология, исследования, инфографика
Инфографика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, ВЦИОМ, Опросы, Социология, Исследования