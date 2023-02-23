https://ria.ru/20230223/poslanie-1853928178.html

Реакция россиян на послание президента Федеральному собранию

Реакция россиян на послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 23.02.2023

Реакция россиян на послание президента Федеральному собранию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал реакцию российских зрителей на послание Владимира Путина Федеральному собранию. У... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T12:42

2023-02-23T12:42

2023-02-23T13:13

инфографика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

вциом

опросы

социология

исследования

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал реакцию российских зрителей на послание Владимира Путина Федеральному собранию. У участников опроса спрашивали, какое впечатление на них произвело выступление президента, находят ли они его темы важными, понятно глава государства обозначил свою позицию или нет. Смотрите в инфографике Ria.ru, как ответили респонденты на эти и другие вопросы социологов.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, вциом, опросы, социология, исследования, инфографика