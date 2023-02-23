https://ria.ru/20230223/poschechina-1853909692.html

"Пощечина каждому американцу". В США осудили решение Байдена по Украине

"Пощечина каждому американцу". В США осудили решение Байдена по Украине - РИА Новости, 23.02.2023

"Пощечина каждому американцу". В США осудили решение Байдена по Украине

Президент США Джо Байден оскорбил всех американцев своим визитом на Украину, заявил в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар (штат Аризона). РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T01:22

2023-02-23T01:22

2023-02-23T01:22

в мире

украина

сша

россия

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден оскорбил всех американцев своим визитом на Украину, заявил в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар (штат Аризона).В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Восточная Палестина произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. После происшествия власти эвакуировали местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой.В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский