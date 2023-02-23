"Пощечина каждому американцу". В США осудили решение Байдена по Украине
Конгрессмен Госар назвал визит Байдена на Украину пощечиной каждому американцу
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден оскорбил всех американцев своим визитом на Украину, заявил в Twitter конгрессмен-республиканец Пол Госар (штат Аризона).
"Визит Джо Байдена на Украину — это пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо. Украина нам не друг, а Россия нам не враг", — написал политик
В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Восточная Палестина произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. После происшествия власти эвакуировали местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой.
В понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.