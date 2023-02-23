https://ria.ru/20230223/popravka-1854058474.html
ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции
ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции - РИА Новости, 23.02.2023
ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции
Генассамблея ООН не приняла поправки Белоруссии в западный проект антироссийской резолюции, призывающие страны-члены не отправлять оружие в зону конфликта на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:41
2023-02-23T23:41
2023-02-23T23:49
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Генассамблея ООН не приняла поправки Белоруссии в западный проект антироссийской резолюции, призывающие страны-члены не отправлять оружие в зону конфликта на Украине, а также осудить недавние заявления ряда западных лидеров о минских соглашениях передает корреспондент РИА Новости.Для того, чтобы поправки были приняты, они должны были набрать две трети голосов присутствующих.В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН".Делегация Белоруссии предложила две поправки в текст.Первая поправка в числе прочего предлагала убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагала оставить "призыв к прекращению боевых действий".Кроме того, Минск предложил осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта.Вторая поправка призывала добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагал добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".Поправка также призывала страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1854045757.html
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минск, оон, украина, в мире, россия, генеральная ассамблея оон
Минск, ООН, Украина, В мире, Россия, Генеральная Ассамблея ООН
23:41 23.02.2023 (обновлено: 23:49 23.02.2023)
ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции
ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции об ограничении поставок Киеву
ООН, 23 фев – РИА Новости. Генассамблея ООН не приняла поправки Белоруссии в западный проект антироссийской резолюции, призывающие страны-члены не отправлять оружие в зону конфликта на Украине, а также осудить недавние заявления ряда западных лидеров о минских соглашениях передает корреспондент РИА Новости.
Для того, чтобы поправки были приняты, они должны были набрать две трети голосов присутствующих.
В ГА ООН
в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея
подтверждает приверженность территориальной целостности Украины
, требует от РФ
немедленно вывести все свои войска, призывает Москву
немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву
в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса
. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН".
Делегация Белоруссии
предложила две поправки в текст.
Первая поправка в числе прочего предлагала убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагала оставить "призыв к прекращению боевых действий".
Кроме того, Минск
предложил осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта.
Вторая поправка призывала добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагал добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".
Поправка также призывала страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".