https://ria.ru/20230223/popravka-1854058474.html

ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции

ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции - РИА Новости, 23.02.2023

ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции

Генассамблея ООН не приняла поправки Белоруссии в западный проект антироссийской резолюции, призывающие страны-члены не отправлять оружие в зону конфликта на... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:41

2023-02-23T23:41

2023-02-23T23:49

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Генассамблея ООН не приняла поправки Белоруссии в западный проект антироссийской резолюции, призывающие страны-члены не отправлять оружие в зону конфликта на Украине, а также осудить недавние заявления ряда западных лидеров о минских соглашениях передает корреспондент РИА Новости.Для того, чтобы поправки были приняты, они должны были набрать две трети голосов присутствующих.В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН".Делегация Белоруссии предложила две поправки в текст.Первая поправка в числе прочего предлагала убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагала оставить "призыв к прекращению боевых действий".Кроме того, Минск предложил осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта.Вторая поправка призывала добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагал добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".Поправка также призывала страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1854045757.html

https://ria.ru/20230223/kitay-1853994624.html

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минск, оон, украина, в мире, россия, генеральная ассамблея оон