https://ria.ru/20230223/pogoda-1853998269.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 23.02.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

День защитника Отечества в Москве станет заключительным морозным днем, уже в пятницу погода начнет кардинально меняться, а в субботу и воскресенье придут... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:57

2023-02-23T15:57

2023-02-23T15:57

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. День защитника Отечества в Москве станет заключительным морозным днем, уже в пятницу погода начнет кардинально меняться, а в субботу и воскресенье придут оттепель, заряды снега и штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Двадцать третье февраля станет заключительным морозным днем в Центральной России, и уже в пятницу погода начнет кардинально меняться. С приближением теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном с северо-запада, небосвод постепенно закроет многоярусной облачностью, а днем начнутся снегопады, и закружат метели с ухудшением видимости до 3-4 километров", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в ближайшие сутки температурный фон вернется в свое климатическое русло: ночью столбики термометров еще успеют опустится до минус 10 - минус 15, а в дневные часы холод отступит, и потеплеет до минус 1 - минус 6. Снежный покров повысится на 2-3 сантиметра. По словам синоптика, в субботу, в теплом секторе циклона, ненастье продолжится, на 24 часа наступит оттепель, а осадки перейдут в смешанную фазу – в мокрый снег. Температура воздуха повысится до минус 2 - плюс 3. "В ночь на воскресенье тепло усилится, и даже возможен кратковременный переход агрегатного состояния осадков в дожди. Однако днем в столичный регион начнет прорываться холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега и порывами ветра до штормовых значений – 15 метров в секунду. Показания термометров обозначат обратный суточный ход температуры, и будут колебаться около нулевой отметки", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230223/pogoda-1853995308.html

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"