Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/pogoda-1853995308.html
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы - РИА Новости, 23.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы
Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:44
2023-02-23T15:44
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843383962_0:124:2847:1725_1920x0_80_0_0_02d9c82f6c0335a71f9e43dee9f4f2a2.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Начало (следующей - ред.) недели стартует с очередного похолодания, не обойдется без скоротечных твердых осадков, а показания термометров устойчиво уйдут в отрицательный сектор, на дорогах станет скользко - образуется гололедица", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в ночь на вторник, в условиях антициклональной, а значит малооблачной погоды, ударят морозы до минус 6 - минус 11, финальным днем календарной зимы будет ноль - минус 5.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843383962_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_32d927ce1ad03691e376f8dfeba9611f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
15:44 23.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы

Синоптик Тишковец: последняя неделя зимы в Москве начнется с очередного похолодания

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДевушка на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
Девушка на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Девушка на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Начало (следующей - ред.) недели стартует с очередного похолодания, не обойдется без скоротечных твердых осадков, а показания термометров устойчиво уйдут в отрицательный сектор, на дорогах станет скользко - образуется гололедица", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в ночь на вторник, в условиях антициклональной, а значит малооблачной погоды, ударят морозы до минус 6 - минус 11, финальным днем календарной зимы будет ноль - минус 5.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 02:11
Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала