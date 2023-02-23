https://ria.ru/20230223/pogoda-1853995308.html
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы - РИА Новости, 23.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы
Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T15:44
2023-02-23T15:44
2023-02-23T15:44
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Начало (следующей - ред.) недели стартует с очередного похолодания, не обойдется без скоротечных твердых осадков, а показания термометров устойчиво уйдут в отрицательный сектор, на дорогах станет скользко - образуется гололедица", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в ночь на вторник, в условиях антициклональной, а значит малооблачной погоды, ударят морозы до минус 6 - минус 11, финальным днем календарной зимы будет ноль - минус 5.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в конце зимы
Синоптик Тишковец: последняя неделя зимы в Москве начнется с очередного похолодания
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Начало (следующей - ред.) недели стартует с очередного похолодания, не обойдется без скоротечных твердых осадков, а показания термометров устойчиво уйдут в отрицательный сектор, на дорогах станет скользко - образуется гололедица", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в ночь на вторник, в условиях антициклональной, а значит малооблачной погоды, ударят морозы до минус 6 - минус 11, финальным днем календарной зимы будет ноль - минус 5.