https://ria.ru/20230223/pogoda-1853995308.html

Москвичам рассказали о погоде в конце зимы

Москвичам рассказали о погоде в конце зимы - РИА Новости, 23.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в конце зимы

Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:44

2023-02-23T15:44

2023-02-23T15:44

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве возьмет старт с очередного похолодания, на дорогах станет скользко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Начало (следующей - ред.) недели стартует с очередного похолодания, не обойдется без скоротечных твердых осадков, а показания термометров устойчиво уйдут в отрицательный сектор, на дорогах станет скользко - образуется гололедица", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в ночь на вторник, в условиях антициклональной, а значит малооблачной погоды, ударят морозы до минус 6 - минус 11, финальным днем календарной зимы будет ноль - минус 5.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"