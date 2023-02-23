Джонсон заявил, что поддержав Россию, Китай совершит "историческую ошибку"
Экс-премьер Британии Джонсон: Китай совершит ошибку, если поддержит Россию на Украине
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что, если Китай поддержит Россию в ситуации на Украине и решит поставлять Москве оружие, это станет "исторической ошибкой" Пекина.
"Я думаю, это будет исторической ошибкой Китая. Я с озабоченностью смотрел, что Ван И делал вчера в Москве", - заявил Джонсон в интервью телеканалу Sky News.
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Он отметил, что якобы возможное сотрудничество Москвы и Пекина показывает, что Запад должен усилить поддержку Киева. Бывший британский премьер считает, что 2023 "должен быть годом победы для Украины".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.