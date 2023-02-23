https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854005737.html
Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины
Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины - РИА Новости, 23.02.2023
Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины
Страны G7 подтвердили стремление удовлетворить основные финансовые потребности Украины и увеличили обязательства по ее бюджетной поддержке до 39 миллиардов... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:40
2023-02-23T16:40
2023-02-23T17:44
в мире
g7
украина
большая двадцатка
бангалор
специальная военная операция на украине
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — РИА Новости. Страны G7 подтвердили стремление удовлетворить основные финансовые потребности Украины и увеличили обязательства по ее бюджетной поддержке до 39 миллиардов долларов, сообщается в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками по итогам встречи в Бангалоре."Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены удовлетворению неотложных потребностей Украины в краткосрочном финансировании. На 2023 год мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов", — говорится в тексте."Большая семерка" ожидает, что быстрое выполнение этих обязательств "придаст Украине уверенность" и позволит киевским властям поддерживать работу правительства и стабилизировать экономическую ситуацию. Помимо этого, страны G7 подтвердили намерение и дальше принимать ограничительные меры против России, которые, по их убеждению, "заметно подорвали" возможности Москвы. Они также заявили о готовности вводить новые санкции при необходимости."Мы будем продолжать сотрудничать с партнерами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру", — уточняется в заявлении.По мнению участников встречи, вводимые ограничения не направлены на усиление энергетической и продовольственной нестабильности, их цель — "ограничить способность России получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть".На минувшей неделе заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России. По ее словам, новые рестрикции затронут в том числе те сферы, где Соединенные Штаты и союзники уже ранее их вводили. Они коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала дипломат.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230223/pomosch-1853979184.html
https://ria.ru/20230113/audit-1844710574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, украина, большая двадцатка, бангалор, россия
В мире, G7, Украина, Большая двадцатка, Бангалор, Специальная военная операция на Украине, Россия
16:40 23.02.2023 (обновлено: 17:44 23.02.2023)
Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины
Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины до 39 миллиардов долларов
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — РИА Новости. Страны G7 подтвердили стремление удовлетворить основные финансовые потребности Украины и увеличили обязательства по ее бюджетной поддержке до 39 миллиардов долларов, сообщается в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками по итогам встречи в Бангалоре.
"Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены удовлетворению неотложных потребностей Украины в краткосрочном финансировании. На 2023 год мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов", — говорится в тексте.
"Большая семерка" ожидает, что быстрое выполнение этих обязательств "придаст Украине уверенность" и позволит киевским властям поддерживать работу правительства и стабилизировать экономическую ситуацию.
Помимо этого, страны G7 подтвердили намерение и дальше принимать ограничительные меры против России
, которые, по их убеждению, "заметно подорвали" возможности Москвы. Они также заявили о готовности вводить новые санкции при необходимости.
"Мы будем продолжать сотрудничать с партнерами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру", — уточняется в заявлении.
По мнению участников встречи, вводимые ограничения не направлены на усиление энергетической и продовольственной нестабильности, их цель — "ограничить способность России получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть".
На минувшей неделе заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России. По ее словам, новые рестрикции затронут в том числе те сферы, где Соединенные Штаты и союзники уже ранее их вводили. Они коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала дипломат.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин
подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.