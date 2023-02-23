https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854005737.html

Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины

Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины - РИА Новости, 23.02.2023

Страны G7 увеличили обязательства по бюджетной поддержке Украины

Страны G7 подтвердили стремление удовлетворить основные финансовые потребности Украины и увеличили обязательства по ее бюджетной поддержке до 39 миллиардов... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:40

2023-02-23T16:40

2023-02-23T17:44

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — РИА Новости. Страны G7 подтвердили стремление удовлетворить основные финансовые потребности Украины и увеличили обязательства по ее бюджетной поддержке до 39 миллиардов долларов, сообщается в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками по итогам встречи в Бангалоре."Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены удовлетворению неотложных потребностей Украины в краткосрочном финансировании. На 2023 год мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до 39 миллиардов долларов", — говорится в тексте."Большая семерка" ожидает, что быстрое выполнение этих обязательств "придаст Украине уверенность" и позволит киевским властям поддерживать работу правительства и стабилизировать экономическую ситуацию. Помимо этого, страны G7 подтвердили намерение и дальше принимать ограничительные меры против России, которые, по их убеждению, "заметно подорвали" возможности Москвы. Они также заявили о готовности вводить новые санкции при необходимости."Мы будем продолжать сотрудничать с партнерами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру", — уточняется в заявлении.По мнению участников встречи, вводимые ограничения не направлены на усиление энергетической и продовольственной нестабильности, их цель — "ограничить способность России получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть".На минувшей неделе заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и партнеры по G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России. По ее словам, новые рестрикции затронут в том числе те сферы, где Соединенные Штаты и союзники уже ранее их вводили. Они коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала дипломат.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20230113/audit-1844710574.html

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, g7, украина, большая двадцатка, бангалор, россия