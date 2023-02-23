https://ria.ru/20230223/podarok-1854047039.html

Набор для письма от Путина стал самым дорогим подарком Байдену в 2021 году

Набор для письма от Путина стал самым дорогим подарком Байдену в 2021 году - РИА Новости, 23.02.2023

Набор для письма от Путина стал самым дорогим подарком Байдену в 2021 году

Презентованный президентом РФ Владимиром Путиным его американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва" стал самым дорогим подарком хозяину... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:40

2023-02-23T21:40

2023-02-23T21:47

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Презентованный президентом РФ Владимиром Путиным его американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва" стал самым дорогим подарком хозяину Белого дома в 2021 году, следует из данных, опубликованных в четверг госдепартаментом. Путин и Байден обменялись подарками в ходе саммита в Женеве в 2021 году. Тогда президент РФ подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". Со своей стороны, американский лидер преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона. Как говорится в ежегодном отчете управления начальника протокола госдепартамента, подаренный российским президентом набор стал самым дорогим презентом за 2021 год - его стоимость оценивается в 12 тысяч долларов. В графе, описывающей обстоятельства, при которых первое лицо государства приняло подарок, говорится, что отказ это сделать "поставил бы в неловкое положение как дарителя, так и правительство США". Такое же обоснование значится и для всех прочих преподнесенных от мировых лидеров подарков. По замечанию агентства Блумберг, саммит в Женеве, увенчавшийся обменом подарками между Байденом и Путиным, ознаменовал собой "высшую точку в развитии американо-российских отношений, которые затем ухудшились" - после начала специальной военной операции на Украине. При этом наиболее дорогостоящий подарок для первой леди США Джилл Байден за тот год более чем в полтора раза превышает стоимость самого дорогого презента, преподнесенного ее мужу. Столь щедрый дар супруга Байдена получила от первой на тот момент леди Афганистана - супруги экс-президента Ашрафа Гани - Рулы Гани. Им стал шелковый ковер стоимостью порядка 19,2 тысячи долларов.

https://ria.ru/20230204/lavrov-1849760609.html

https://ria.ru/20230107/zelenskiy-1843326204.html

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в мире, женева (город), россия, украина, джилл байден, владимир путин