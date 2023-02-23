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Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие - РИА Новости, 23.02.2023
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Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие
Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие - РИА Новости, 23.02.2023
Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:33
2023-02-23T22:33
в мире
китай
россия
пекин
ван и (политик)
жозеп боррель
энтони блинкен
нато
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заверил его в том, что Пекин не поставляет и не будет поставлять оружие Москве. "В моем разговоре с главой канцелярии, с которым у нас хорошие личные отношения в течение долгих лет – когда я спросил его о возможной военной поддержке Китаем России, он очень четко сказал… Я могу только повторить то, что он мне сказал: "Китай не предоставляет оружие России и не будет предоставлять оружие России", - сказал Боррель. "Потому что это их политика - не вооружать стороны конфликта", - добавил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html
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китай
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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), жозеп боррель, энтони блинкен, нато
В мире, Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Жозеп Боррель, Энтони Блинкен, НАТО
22:33 23.02.2023
 
Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие

Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заверил его в том, что Пекин не поставляет и не будет поставлять оружие Москве.
"В моем разговоре с главой канцелярии, с которым у нас хорошие личные отношения в течение долгих лет – когда я спросил его о возможной военной поддержке Китаем России, он очень четко сказал… Я могу только повторить то, что он мне сказал: "Китай не предоставляет оружие России и не будет предоставлять оружие России", - сказал Боррель.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 20:04
Китай призвал Запад помочь разрешить конфликт на Украине вместо санкций
"Потому что это их политика - не вооружать стороны конфликта", - добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 01:18
В Китае рассказали, к чему приведет дружба с Россией
 
В миреКитайРоссияПекинВан И (политик)Жозеп БоррельЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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