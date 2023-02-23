https://ria.ru/20230223/plany-1854052739.html

Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие

Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие - РИА Новости, 23.02.2023

Боррель заявил, что Ван И заверил его в отсутствии планов поставлять оружие

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:33

2023-02-23T22:33

2023-02-23T22:33

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заверил его в том, что Пекин не поставляет и не будет поставлять оружие Москве. "В моем разговоре с главой канцелярии, с которым у нас хорошие личные отношения в течение долгих лет – когда я спросил его о возможной военной поддержке Китаем России, он очень четко сказал… Я могу только повторить то, что он мне сказал: "Китай не предоставляет оружие России и не будет предоставлять оружие России", - сказал Боррель. "Потому что это их политика - не вооружать стороны конфликта", - добавил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854035737.html

https://ria.ru/20230223/druzhba-1853909341.html

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россия

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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), жозеп боррель, энтони блинкен, нато