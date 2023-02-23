https://ria.ru/20230223/peregovory-1854003691.html
МИД Швейцарии заявил о начале секретных переговоров по конфликту на Украине
МИД Швейцарии заявил о начале секретных переговоров по конфликту на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
МИД Швейцарии заявил о начале секретных переговоров по конфликту на Украине
Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту на Украине, однако эти переговоры проходят не на самом высоком уровне, заявил в интервью газете... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T16:29
2023-02-23T16:29
2023-02-23T19:18
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ЖЕНЕВА, 23 фев — РИА Новости. Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту на Украине, однако эти переговоры проходят не на самом высоком уровне, заявил в интервью газете "Тан" глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Мы всегда предлагаем свои добрые услуги, но вопрос в том, что с этим сделают обе стороны — Россия и Украина. Международная Женева принимает секретные переговоры, хотя в настоящее время они проходят не на самом высоком уровне", — сказал он. Кассис добавил, что Россия публично заявила, что больше не считает Швейцарию нейтральным государством. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года.Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Швейцария сегодня вряд ли подходит как место нового дома для штаб-квартиры ООН, Берн уже не может играть роль "честного брокера" в международных делах.
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html
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в мире, швейцария, россия, украина, петр ильичев, оон
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Петр Ильичев, ООН
16:29 23.02.2023 (обновлено: 19:18 23.02.2023)
МИД Швейцарии заявил о начале секретных переговоров по конфликту на Украине
Глава МИД Швейцарии Кассис: в Женеве начались секретные переговоры по конфликту на Украине