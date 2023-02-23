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Посол объяснил, что готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом - РИА Новости, 23.02.2023
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Посол объяснил, что готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом
Посол объяснил, что готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом - РИА Новости, 23.02.2023
Посол объяснил, что готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ в случае переговоров с Киевом готова обсуждать отказ от идеи запрета всего русского на Украине, а... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T01:59
2023-02-23T01:59
в мире
россия
киев
украина
андрей келин
обсе
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ в случае переговоров с Киевом готова обсуждать отказ от идеи запрета всего русского на Украине, а также вопросы безопасности для самой России. По словам дипломата, сейчас Киев "полностью отказывается от варианта мирных переговоров". По поводу возможности создания режима под международным контролем в Донбассе посол отметил, что подобный режим ОБСЕ потерпел неудачу, поскольку работал "односторонним" образом - в интересах Запада. По мнению Келина, мир находится в начале "трудных десяти лет" - в связи с тем, что происходят многочисленные перемены на рынке, в экономике, в соотношении сил. Он добавил, что предстоит "десять лет серьезных изменений в миропорядке".
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в мире, россия, киев, украина, андрей келин, обсе
В мире, Россия, Киев, Украина, Андрей Келин, ОБСЕ
01:59 23.02.2023
 
Посол объяснил, что готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом

Келин: Россия готова обсуждать с Киевом отказ от идеи запрета всего русского на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ в случае переговоров с Киевом готова обсуждать отказ от идеи запрета всего русского на Украине, а также вопросы безопасности для самой России.
"В первую очередь, это нормальное обращение с русскими людьми - отказ от этих идей запрета всего русского, в том числе российской культуры и выдавливания русских людей с Украины. А во-вторых, это, конечно, безопасность России, чтобы угроза больше никогда не исходила с украинской территории", - заявил Келин в интервью британской радиостанции LBC.
По словам дипломата, сейчас Киев "полностью отказывается от варианта мирных переговоров". По поводу возможности создания режима под международным контролем в Донбассе посол отметил, что подобный режим ОБСЕ потерпел неудачу, поскольку работал "односторонним" образом - в интересах Запада.
По мнению Келина, мир находится в начале "трудных десяти лет" - в связи с тем, что происходят многочисленные перемены на рынке, в экономике, в соотношении сил. Он добавил, что предстоит "десять лет серьезных изменений в миропорядке".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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