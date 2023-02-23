https://ria.ru/20230223/pamyatnik-1854058231.html
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии - РИА Новости, 23.02.2023
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:39
2023-02-23T23:39
2023-02-23T23:39
в мире
россия
болгария
софия (город)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в четверг, в День защитника Отечества. "Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/sud-1850422568.html
россия
болгария
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_80fcf16c47709fa4667ba7bed3c3fb3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, болгария, софия (город), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Болгария, София (город), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии
Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника в Болгарии