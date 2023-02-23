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Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии

Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии - РИА Новости, 23.02.2023

Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T23:39

2023-02-23T23:39

2023-02-23T23:39

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в четверг, в День защитника Отечества. "Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/sud-1850422568.html

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в мире, россия, болгария, софия (город), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)