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Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии - РИА Новости, 23.02.2023
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Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии - РИА Новости, 23.02.2023
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T23:39
2023-02-23T23:39
в мире
россия
болгария
софия (город)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в четверг, в День защитника Отечества. "Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, болгария, софия (город), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Болгария, София (город), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
23:39 23.02.2023
 
Бастрыкин поручил запросить информацию об осквернении памятника в Болгарии

Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника в Болгарии

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в МИД России информацию об осквернении памятника Советской армии в столице Болгарии Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Посольство России в Болгарии призвало власти страны принять меры в связи с осквернением монумента советской армии в Софии, который стал жертвой вандализма в четверг, в День защитника Отечества.
"Председатель СК России поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и принять меры к установлению виновных", - говорится в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Суд в Тюмени рассмотрит дело об осквернении арки в сквере Победы
 
В миреРоссияБолгарияСофия (город)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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