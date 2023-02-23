https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1854032073.html
Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя
Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023
Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя
Отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:42
2023-02-23T19:42
2023-02-23T21:01
россия
евросоюз
в мире
москва
брюссель
василий небензя
оон
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ООН, 23 фев — РИА Новости. Отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он отметил, что в июне 2022 года Москва говорила, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и РФ "пробито дно"."Как выяснилось, ниже этого дна оказалась целая пропасть, в которую продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854028964.html
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россия, евросоюз, в мире, москва, брюссель, василий небензя, оон
Россия, Евросоюз, В мире, Москва, Брюссель, Василий Небензя, ООН
19:42 23.02.2023 (обновлено: 21:01 23.02.2023)
Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя заявил, что отношений между Россией и Евросоюзом, по сути, нет