https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1854032073.html

Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя

Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023

Отношений России и ЕС уже нет, заявил Небензя

Отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:42

2023-02-23T19:42

2023-02-23T21:01

россия

евросоюз

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москва

брюссель

василий небензя

оон

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ООН, 23 фев — РИА Новости. Отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он отметил, что в июне 2022 года Москва говорила, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и РФ "пробито дно"."Как выяснилось, ниже этого дна оказалась целая пропасть, в которую продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854028964.html

россия

москва

брюссель

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