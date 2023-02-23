18:43 23.02.2023 (обновлено: 18:53 23.02.2023)
Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России
Столтенберг заявил о признаках того, что Китай якобы планирует отправку оружия России
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят признаки того, что Китай якобы рассматривает и может планировать отправку оружия России, однако этого еще не делал.
"Мы не видели каких-либо поставок летального оружия из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они изучают и могут планировать это", - заявил Столтенберг агентству Рейтер.
Генсек НАТО призвал Китай воздержаться от подобных поставок.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
22 февраля, 12:43Китай решительно опроверг поставки оружия России, заявили в Кремле