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Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России

Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России - РИА Новости, 23.02.2023

Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят признаки того, что Китай якобы рассматривает и может планировать отправку оружия России, однако этого... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:43

2023-02-23T18:43

2023-02-23T18:53

в мире

китай

сша

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йенс столтенберг

энтони блинкен

ван и (политик)

нато

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят признаки того, что Китай якобы рассматривает и может планировать отправку оружия России, однако этого еще не делал. "Мы не видели каких-либо поставок летального оружия из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они изучают и могут планировать это", - заявил Столтенберг агентству Рейтер. Генсек НАТО призвал Китай воздержаться от подобных поставок. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230223/druzhba-1853909341.html

https://ria.ru/20230222/postavki-1853682992.html

китай

сша

россия

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в мире, китай, сша, россия, йенс столтенберг, энтони блинкен, ван и (политик), нато