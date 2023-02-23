Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/oruzhie-1854024165.html
Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России
Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России - РИА Новости, 23.02.2023
Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят признаки того, что Китай якобы рассматривает и может планировать отправку оружия России, однако этого... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:43
2023-02-23T18:53
в мире
китай
сша
россия
йенс столтенберг
энтони блинкен
ван и (политик)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:25:2653:1518_1920x0_80_0_0_661850aba7523f80111dad1078e9c8dd.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят признаки того, что Китай якобы рассматривает и может планировать отправку оружия России, однако этого еще не делал. "Мы не видели каких-либо поставок летального оружия из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они изучают и могут планировать это", - заявил Столтенберг агентству Рейтер. Генсек НАТО призвал Китай воздержаться от подобных поставок. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230223/druzhba-1853909341.html
https://ria.ru/20230222/postavki-1853682992.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:0:2352:1764_1920x0_80_0_0_e6276e4c65ea4515c0ff52a0e1ed711e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, россия, йенс столтенберг, энтони блинкен, ван и (политик), нато
В мире, Китай, США, Россия, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, Ван И (политик), НАТО
18:43 23.02.2023 (обновлено: 18:53 23.02.2023)
 
Генсек НАТО утверждает, что КНР может планировать отправку оружия России

Столтенберг заявил о признаках того, что Китай якобы планирует отправку оружия России

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе видят признаки того, что Китай якобы рассматривает и может планировать отправку оружия России, однако этого еще не делал.
"Мы не видели каких-либо поставок летального оружия из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они изучают и могут планировать это", - заявил Столтенберг агентству Рейтер.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 01:18
В Китае рассказали, к чему приведет дружба с Россией
Генсек НАТО призвал Китай воздержаться от подобных поставок.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 12:43
Китай решительно опроверг поставки оружия России, заявили в Кремле
 
В миреКитайСШАРоссияЙенс СтолтенбергЭнтони БлинкенВан И (политик)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала