https://ria.ru/20230223/oruzhie-1854013555.html

МИД Венгрии заявил, что не согласится отправлять оружие на Украину

МИД Венгрии заявил, что не согласится отправлять оружие на Украину - РИА Новости, 23.02.2023

МИД Венгрии заявил, что не согласится отправлять оружие на Украину

Венгрия готова дать согласие на проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев вернет права венгерскому национальному меньшинству в... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T17:34

2023-02-23T17:34

2023-02-23T17:50

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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Венгрия готова дать согласие на проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев вернет права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье, однако все равно не согласится отправлять на Украину оружие, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Поставки оружия и поражение в правах венгерского национального меньшинства не имеют ничего общего друг с другом. Мы не поставляем оружие, потому что мы думаем, что оно явно приводит к продлению и эскалации войны. Если бы украинцы восстановили первоначальные права венгерского меньшинства, мы бы не блокировали, а согласились бы на проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО. Этот вопрос мы явно связываем с положением венгерского меньшинства", - сказал Сийярто в интервью изданию Index, отвечая на вопрос, готова ли Венгрия оказать Украине военную помощь в случае позитивных изменений в ситуации с положением венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230126/vengriya-1847730201.html

https://ria.ru/20230223/postavki-1853990673.html

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в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров, владимир путин, нато