https://ria.ru/20230223/oruzhie-1853981995.html

В МИД КНР обратили внимание на контрабанду поставляемого Киеву оружия

В МИД КНР обратили внимание на контрабанду поставляемого Киеву оружия - РИА Новости, 23.02.2023

В МИД КНР обратили внимание на контрабанду поставляемого Киеву оружия

Оружие, поставляемое США на Украину, зачастую контрабандой попадает в руки преступных группировок в Европе и других регионах, вместо того, чтобы создавать новые РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:33

2023-02-23T14:33

2023-02-23T14:33

в мире

китай

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сша

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украина

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ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Оружие, поставляемое США на Украину, зачастую контрабандой попадает в руки преступных группировок в Европе и других регионах, вместо того, чтобы создавать новые проблемы, Вашингтону стоит задуматься, что хорошего он может сделать для мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В США всегда было слабое регулирование легкого вооружения и боеприпасов, экспорт за границу производится недобросовестным образом, на протяжении долгого времени они поставляют товары военного назначения неправительственным субъектам, нагло вмешиваются во внутренние дела других стран, разжигают военные конфликты и социальный хаос. Большое количество боеприпасов не поддается отслеживанию или даже попадает в руки террористических организаций и экстремистских сил, что серьезно угрожает международному и региональному миру и стабильности", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат напомнил, что, по данным госдепартамента США, иностранные продажи оружия США в 2022 финансовом году увеличились почти на 50% по сравнению с предыдущим финансовым годом. "Одной из главных причин тому является эскалация украинского кризиса. США и другие западные страны непрерывно поставляют оружие на Украину, что не только приводит к затягиванию кризиса и трудностям в его разрешении, но и к тому, что большое количество оружия и боеприпасов, поставляемые на Украину, контрабандой попадают к преступникам в Европе и других регионах через международные преступные группировки", - отметил он. По словам дипломата, США и сами признавали то, что Киев не имеет возможности знать, где в конечном счете окажется оружие, поставляемое Вашингтоном. "Это лишь верхушка айсберга "экспорта по-американски". То, что США поставляют в другие страны, - это не демократия и не права человека, это обнищание, социальные потрясения и кровавые расплаты", - подчеркнул Ван Вэньбинь. Однако, отметил дипломат, США должны понимать, что чем больше подобного экспорта они осуществляют, тем сильнее будет ответная реакция, поэтому, вместо того, чтобы создавать новые проблемы, Вашингтону стоит задуматься, что хорошего он может сделать для мирового сообщества. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230223/tayvan-1853963763.html

https://ria.ru/20230223/druzhba-1853909341.html

https://ria.ru/20230222/china-1853832796.html

китай

сша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, мид кнр, сша, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато