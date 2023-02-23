https://ria.ru/20230223/oon-1854002614.html

Сийярто напомнил, что ООН создавалась для содействия диалогу стран

Сийярто напомнил, что ООН создавалась для содействия диалогу стран - РИА Новости, 23.02.2023

Сийярто напомнил, что ООН создавалась для содействия диалогу стран

ООН была создана для того, чтобы страны, отстаивающие разные позиции, могли вести диалог, а не для того, чтобы совпадающие друг с другом во всем государства... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T16:21

2023-02-23T16:21

2023-02-23T16:21

в мире

россия

венгрия

петер сийярто

виктор орбан

владимир зеленский

москва

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. ООН была создана для того, чтобы страны, отстаивающие разные позиции, могли вести диалог, а не для того, чтобы совпадающие друг с другом во всем государства объединялись в союзы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "ООН создавали не для того, чтобы страны, представляющие во всех вопросах одинаковую точку зрения, объединялись в союзы, а для того, чтобы была платформа, на которой могут поговорить друг с другом и те, кто состоит во враждебных отношениях", - сказал Сийярто. Видеообращение транслировалось в соцсети. Он выразил мнение, что "ООН должна играть очень серьезную роль в том, чтобы наконец наступил мир". "Для этого должен быть американо-российский диалог, а ООН предлагает для этого наилучшую возможность и платформу", - сказал глава венгерского МИД. Сийярто сообщил, что в течение дня намерен встретиться со своими коллегами из Японии, Северной Македонии, Албании и Грузии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Власти Венгрии неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры России и США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20230223/vengriya-1853980721.html

https://ria.ru/20230221/evrosoyuz-1853533972.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853859727.html

россия

венгрия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир зеленский, москва, киев, оон