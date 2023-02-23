https://ria.ru/20230223/odessa-1853955617.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве

В Одессе и Киеве прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:56

2023-02-23T11:56

2023-02-23T13:04

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Одессе и Киеве прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.По информации издания "Клименко Тайм", взрыв произошел в центре Одессы. "Местные Telegram-каналы публикуют фото дыма, который поднялся после этого. Причина пока неизвестна", — говорится в Telegram-канале издания. При этом воздушную тревогу в Одесской области не объявляли. Утром сирены звучали только в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Позже издание "Страна" сообщило о взрывах в Киеве и области. Отмечается, что в городе объявили воздушную тревогу, работает противовоздушная оборона.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина