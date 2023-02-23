11:56 23.02.2023 (обновлено: 13:04 23.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах в центре Одессе, Киеве и Киевской области
© iStock.com / MultipediaОдесса
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Одессе и Киеве прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.
По информации издания "Клименко Тайм", взрыв произошел в центре Одессы.
"Местные Telegram-каналы публикуют фото дыма, который поднялся после этого. Причина пока неизвестна", — говорится в Telegram-канале издания.
При этом воздушную тревогу в Одесской области не объявляли. Утром сирены звучали только в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Позже издание "Страна" сообщило о взрывах в Киеве и области. Отмечается, что в городе объявили воздушную тревогу, работает противовоздушная оборона.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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