https://ria.ru/20230223/obstrel-1854028687.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.02.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив по ним 12 снарядов калибром 155 миллиметров за 20 минут, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:11

2023-02-23T19:11

2023-02-23T19:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

петровский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив по ним 12 снарядов калибром 155 миллиметров за 20 минут, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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донецкая народная республика, донецк, петровский район, сцкк, нато, происшествия