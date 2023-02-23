Рейтинг@Mail.ru
Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/obse-1854030215.html
Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать
Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать - РИА Новости, 23.02.2023
Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать
На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россию слышать не хотят и не готовы, но диалог будет продолжен, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T19:23
2023-02-23T19:23
в мире
россия
украина
вена
петр толстой
владимир путин
обсе
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/59/1563935931_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_b5d22706bc739a9ae6f13d08f5ea2071.jpg
ВЕНА, 23 фев - РИА Новости. На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россию слышать не хотят и не готовы, но диалог будет продолжен, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава российской делегации на зимней сессии ПА ОБСЕ Петр Толстой, комментируя первый день зимней сессии ассамблеи. В Вене в четверг началась зимняя сессия ПА ОБСЕ, онлайн-трансляция шла в интернете. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности ряд делегатов допустили резкие высказывания в адрес России в связи с ситуацией на Украине и проведением РФ специальной военной операции. "Нас слышать не хотят, не готовы, но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. И будем делать это и дальше. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция. Мы будем её защищать, доказывать им шаг за шагом правомерность действий России и важность того, что сейчас происходит в рамках смены международной архитектуры безопасности", - заявил Толстой. Он добавил, что "вся аудитория находится под воздействием американских нарративов в связи с Украиной", однако ОБСЕ "остаётся площадкой для диалога, который начнётся после нашей победы". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221126/obse-1834392261.html
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854011359.html
россия
украина
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/59/1563935931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8adfa8474105c82eb96fdd56f3caf4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вена, петр толстой, владимир путин, обсе, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Вена, Петр Толстой, Владимир Путин, ОБСЕ, Госдума РФ
19:23 23.02.2023
 
Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что что в ПА ОБСЕ Россию не хотят и не готовы слышать

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы России Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 23 фев - РИА Новости. На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россию слышать не хотят и не готовы, но диалог будет продолжен, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава российской делегации на зимней сессии ПА ОБСЕ Петр Толстой, комментируя первый день зимней сессии ассамблеи.
В Вене в четверг началась зимняя сессия ПА ОБСЕ, онлайн-трансляция шла в интернете. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности ряд делегатов допустили резкие высказывания в адрес России в связи с ситуацией на Украине и проведением РФ специальной военной операции.
На открытии сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября 2022, 02:37
СМИ: Украина пообещала бойкот ПА ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию
"Нас слышать не хотят, не готовы, но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. И будем делать это и дальше. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция. Мы будем её защищать, доказывать им шаг за шагом правомерность действий России и важность того, что сейчас происходит в рамках смены международной архитектуры безопасности", - заявил Толстой.
Он добавил, что "вся аудитория находится под воздействием американских нарративов в связи с Украиной", однако ОБСЕ "остаётся площадкой для диалога, который начнётся после нашей победы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 17:20Специальная военная операция на Украине
Киев заявил о неготовности к переговорам с Россией
 
В миреРоссияУкраинаВенаПетр ТолстойВладимир ПутинОБСЕГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала