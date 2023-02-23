https://ria.ru/20230223/obse-1854030215.html

Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать

Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать - РИА Новости, 23.02.2023

Толстой заявил, что в ПА ОБСЕ Россию не хотят слышать

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россию слышать не хотят и не готовы, но диалог будет продолжен, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T19:23

2023-02-23T19:23

2023-02-23T19:23

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ВЕНА, 23 фев - РИА Новости. На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россию слышать не хотят и не готовы, но диалог будет продолжен, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава российской делегации на зимней сессии ПА ОБСЕ Петр Толстой, комментируя первый день зимней сессии ассамблеи. В Вене в четверг началась зимняя сессия ПА ОБСЕ, онлайн-трансляция шла в интернете. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности ряд делегатов допустили резкие высказывания в адрес России в связи с ситуацией на Украине и проведением РФ специальной военной операции. "Нас слышать не хотят, не готовы, но мы готовы доносить правду до тех людей, которые сошли с ума. И будем делать это и дальше. В этом одна из задач нашего пребывания здесь, российская позиция. Мы будем её защищать, доказывать им шаг за шагом правомерность действий России и важность того, что сейчас происходит в рамках смены международной архитектуры безопасности", - заявил Толстой. Он добавил, что "вся аудитория находится под воздействием американских нарративов в связи с Украиной", однако ОБСЕ "остаётся площадкой для диалога, который начнётся после нашей победы". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221126/obse-1834392261.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854011359.html

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в мире, россия, украина, вена, петр толстой, владимир путин, обсе, госдума рф