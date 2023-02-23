https://ria.ru/20230223/oboronosposobnost-1853903916.html
Путин пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности
Путин пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности - РИА Новости, 23.02.2023
Путин пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности
Власти будут, как и прежде, уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:05
2023-02-23T00:05
2023-02-23T02:11
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Власти будут, как и прежде, уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности РФ, заявил президент России Владимир Путин."Современные эффективные армия и флот - залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего, и потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
https://ria.ru/20230223/pozdravlenie-1853903898.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
00:05 23.02.2023 (обновлено: 02:11 23.02.2023)
Путин пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности
Путин: будем и дальше уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности России