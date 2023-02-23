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Россияне героически сражаются с неонацизмом на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/neonatsizm-1853904615.html
Россияне героически сражаются с неонацизмом на Украине, заявил Путин
Россияне героически сражаются с неонацизмом на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2023
Россияне героически сражаются с неонацизмом на Украине, заявил Путин
Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, защищают граждан России на... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:11
2023-02-23T00:11
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, защищают граждан России на ее исторических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - сказал Путин в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230223/oboronosposobnost-1853903916.html
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
00:11 23.02.2023
 
Россияне героически сражаются с неонацизмом на Украине, заявил Путин

Президент Путин заявил, что россияне героически сражаются с неонацизмом на Украине

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, защищают граждан России на ее исторических территориях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - сказал Путин в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:05
Путин пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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