https://ria.ru/20230223/nebenzya-1854045757.html

Небензя прокомментировал басни ЕС о добрососедстве с Россией

Небензя прокомментировал басни ЕС о добрососедстве с Россией - РИА Новости, 23.02.2023

Небензя прокомментировал басни ЕС о добрососедстве с Россией

"Басни ЕС о добрососедстве" с Россией оказались "дымовой завесой" подготовки конфронтации с Москвой руками Украины, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T21:28

2023-02-23T21:28

2023-02-23T21:28

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ООН, 23 фев – РИА Новости. "Басни ЕС о добрососедстве" с Россией оказались "дымовой завесой" подготовки конфронтации с Москвой руками Украины, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что именно Россия накануне украинского кризиса последовательно предлагала Западу подписать договоренности о взаимных гарантиях безопасности. "Все они были высокомерно отвергнуты. Зачем они ЕСовскому Брюсселю, который через политику Восточного партнёрства с 2009 года продвигал абсолютно иную логику – о необходимости разрыва с Россией, ставил наших общих соседей перед выбором между Россией и ЕС?", - спросил Небензя. "Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь "дымовой завесой" для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей", - подчеркнул постпред. По его словам, "наиболее податливыми оказалась Грузия, а затем и Украина, выбранные на роль пешек в геополитическом противостоянии с нашей страной". "И если у Тбилиси хватило ума вовремя остановиться и попытаться минимизировать ущерб, то у майданного Киева, пропитанного возрожденным украинским национализмом, замешанном на неонацизме, от своей новой холопской роли попросту снесло голову". – пояснил постпред. "В итоге мир сегодня балансирует на грани самоубийственного конфликта, который ЕС вместе с остальным Западом приближает семимильными шагами, наращивая поставки оружия киевскому режиму и повышая свою вовлечённость в него", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1854032073.html

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россия, украина, москва, василий небензя, евросоюз, оон