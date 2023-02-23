Рейтинг@Mail.ru
Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине - РИА Новости, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853910010.html
Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине
Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине - РИА Новости, 23.02.2023
Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в Генассамблее проголосовать за поправки, предложенные Белоруссией к резолюции Запада о "принципах, лежащих в РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T01:25
2023-02-23T01:25
в мире
украина
россия
белоруссия
василий небензя
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:60:2049:1212_1920x0_80_0_0_f98e2b928af70273cf30ed17cd72d61b.jpg
ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в Генассамблее проголосовать за поправки, предложенные Белоруссией к резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", рассматриваемой Генассамблеей ООН. В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Небензя заявил, что резолюцию будет использовать в своей пропаганде киевский режим. "Можно ли исправить эту ситуацию и не дать Западу использовать этот документ в своих целях? Да еще и в условиях, когда многие из вас сталкиваются с жесточайшим давлением и шантажом Вашингтона и его союзников? Можно, для этого нужно поддержать балансирующие поправки, которые передо мной представил мой белорусский коллега", - сказал Небензя. Ранее делегация Белоруссии предложила две поправки в текст. Первая поправка в числе прочего предлагала убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагала оставить "призыв к прекращению боевых действий". Кроме того, Минск предложил осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта. Вторая поправка призывала добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагал добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта". Поправка также призывала страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906241.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_2bde64625e0454118f17482945a46601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, белоруссия, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
01:25 23.02.2023
 
Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине

Небензя призвал ГА ООН поддержать предложенные Белоруссией поправки к резолюции по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в Генассамблее проголосовать за поправки, предложенные Белоруссией к резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", рассматриваемой Генассамблеей ООН.
В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
01:13
Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя
Небензя заявил, что резолюцию будет использовать в своей пропаганде киевский режим.
"Можно ли исправить эту ситуацию и не дать Западу использовать этот документ в своих целях? Да еще и в условиях, когда многие из вас сталкиваются с жесточайшим давлением и шантажом Вашингтона и его союзников? Можно, для этого нужно поддержать балансирующие поправки, которые передо мной представил мой белорусский коллега", - сказал Небензя.
"Если же они не пройдут и документ останется как сейчас – однобоким и оторванным от реальности – мы призываем всех проголосовать против проекта резолюции", - подчеркнул он.
Ранее делегация Белоруссии предложила две поправки в текст. Первая поправка в числе прочего предлагала убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагала оставить "призыв к прекращению боевых действий".
Кроме того, Минск предложил осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта.
Вторая поправка призывала добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагал добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта".
Поправка также призывала страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:29
Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя
 
В миреУкраинаРоссияБелоруссияВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала