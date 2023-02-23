https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853910010.html

Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине

Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине - РИА Новости, 23.02.2023

Небензя призвал ГА ООН поддержать поправки к резолюции по Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в Генассамблее проголосовать за поправки, предложенные Белоруссией к резолюции Запада о "принципах, лежащих в РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T01:25

2023-02-23T01:25

2023-02-23T01:25

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в Генассамблее проголосовать за поправки, предложенные Белоруссией к резолюции Запада о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", рассматриваемой Генассамблеей ООН. В ГА ООН в среду проходит чрезвычайная спецсессия, в ходе которой будет рассматриваться проект антироссийской резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от РФ немедленно вывести все свои войска, призывает Москву немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Аналогичного призыва к Киеву в документе нет, как нет и призывов прекратить обстрелы Донбасса. Документ "призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Небензя заявил, что резолюцию будет использовать в своей пропаганде киевский режим. "Можно ли исправить эту ситуацию и не дать Западу использовать этот документ в своих целях? Да еще и в условиях, когда многие из вас сталкиваются с жесточайшим давлением и шантажом Вашингтона и его союзников? Можно, для этого нужно поддержать балансирующие поправки, которые передо мной представил мой белорусский коллега", - сказал Небензя. Ранее делегация Белоруссии предложила две поправки в текст. Первая поправка в числе прочего предлагала убрать из текста требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом поправка предполагала оставить "призыв к прекращению боевых действий". Кроме того, Минск предложил осудить в тексте резолюции заявления "определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации минских соглашений", которые не соответствуют цели мирного разрешения конфликта. Вторая поправка призывала добавить в текст призыв "начать мирные переговоры". Также Минск предлагал добавить положение, в котором бы говорилось, что Генассамблея "призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта". Поправка также призывала страны ООН заниматься коренными причинами конфликта на Украине, в том числе "резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности".

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html

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