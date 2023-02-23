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Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023
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Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя
Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023
Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя
Под прикрытием минских соглашений Запад готовил Киев к войне в Россией, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T01:13
2023-02-23T01:14
в мире
киев
россия
украина
василий небензя
оон
минские соглашения
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Под прикрытием минских соглашений Запад готовил Киев к войне в Россией, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, при попустительстве и соучастии американцев и европейцев в Киеве формировался и последовательно вооружался по-настоящему авторитарный, деспотический режим, который планомерно уничтожал всё оппозиционное и всё, что хоть как-то можно было увязать с Россией. "В стране, где русский язык является родным для большей части населения и которая много веков находилась в культурном единстве с нашей, такая политика означала по сути подрыв основ, связывающих общество и насаждение искусственной парадигмы Украины как "анти-России", - подчеркнул Небензя.
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в мире, киев, россия, украина, василий небензя, оон, минские соглашения
В мире, Киев, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Минские соглашения
01:13 23.02.2023 (обновлено: 01:14 23.02.2023)
 
Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя

Небензя: под прикрытием Минских соглашений Запад готовил Киев к войне

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Под прикрытием минских соглашений Запад готовил Киев к войне в Россией, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Благодаря известным откровениям ряда отставных западных лидеров, сегодня не остаётся сомнений в том, что под прикрытием одобренных СБ ООН Минских соглашений Запад целенаправленно готовил Украину к войне против нашей страны", - сказал Небензя.
По его словам, при попустительстве и соучастии американцев и европейцев в Киеве формировался и последовательно вооружался по-настоящему авторитарный, деспотический режим, который планомерно уничтожал всё оппозиционное и всё, что хоть как-то можно было увязать с Россией.
"В стране, где русский язык является родным для большей части населения и которая много веков находилась в культурном единстве с нашей, такая политика означала по сути подрыв основ, связывающих общество и насаждение искусственной парадигмы Украины как "анти-России", - подчеркнул Небензя.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:37
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В миреКиевРоссияУкраинаВасилий НебензяООНМинские соглашения
 
 
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