https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html

Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя

Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023

Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя

Под прикрытием минских соглашений Запад готовил Киев к войне в Россией, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T01:13

2023-02-23T01:13

2023-02-23T01:14

в мире

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василий небензя

оон

минские соглашения

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Под прикрытием минских соглашений Запад готовил Киев к войне в Россией, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, при попустительстве и соучастии американцев и европейцев в Киеве формировался и последовательно вооружался по-настоящему авторитарный, деспотический режим, который планомерно уничтожал всё оппозиционное и всё, что хоть как-то можно было увязать с Россией. "В стране, где русский язык является родным для большей части населения и которая много веков находилась в культурном единстве с нашей, такая политика означала по сути подрыв основ, связывающих общество и насаждение искусственной парадигмы Украины как "анти-России", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20230223/kiev-1853906724.html

киев

россия

украина

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в мире, киев, россия, украина, василий небензя, оон, минские соглашения