https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906241.html

Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя

Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023

Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя

Разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести не с Киевом, а между Россией и коллективным Западом, прежде всего США, заявил на заседании... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:29

2023-02-23T00:29

2023-02-23T00:29

в мире

россия

украина

киев

василий небензя

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg

ООН, 23 фев – РИА Новости. Разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести не с Киевом, а между Россией и коллективным Западом, прежде всего США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Поиск решения всей этой ситуации, грозящей самыми негативными последствиями для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО, нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом - прежде всего Вашингтоном, который стоит за киевским режимом", - сказал Небензя. "Мы к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения этого кризиса готовы и неоднократно об этом говорили. Наши оппоненты пока еще не оправились от тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе. Поэтому и устранять причины, вынудившие нас начать СВО год назад, нам приходится военным путем", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230222/proekt-1853903106.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, василий небензя, оон, нато