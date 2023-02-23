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Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023
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Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя
Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2023
Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя
Разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести не с Киевом, а между Россией и коллективным Западом, прежде всего США, заявил на заседании... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:29
2023-02-23T00:29
в мире
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести не с Киевом, а между Россией и коллективным Западом, прежде всего США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Поиск решения всей этой ситуации, грозящей самыми негативными последствиями для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО, нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом - прежде всего Вашингтоном, который стоит за киевским режимом", - сказал Небензя. "Мы к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения этого кризиса готовы и неоднократно об этом говорили. Наши оппоненты пока еще не оправились от тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе. Поэтому и устранять причины, вынудившие нас начать СВО год назад, нам приходится военным путем", - подчеркнул он.
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в мире, россия, украина, киев, василий небензя, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, ООН, НАТО
00:29 23.02.2023
 
Разговор об Украине нужно вести с коллективным Западом, заявил Небензя

Небензя: разговор об урегулировании на Украине нужно вести России и коллективному Западу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев – РИА Новости. Разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести не с Киевом, а между Россией и коллективным Западом, прежде всего США, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Поиск решения всей этой ситуации, грозящей самыми негативными последствиями для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО, нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом - прежде всего Вашингтоном, который стоит за киевским режимом", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Небензя назвал западный проект резолюции ООН по Украине антироссийским
"Мы к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения этого кризиса готовы и неоднократно об этом говорили. Наши оппоненты пока еще не оправились от тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе. Поэтому и устранять причины, вынудившие нас начать СВО год назад, нам приходится военным путем", - подчеркнул он.
 
В миреРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяООННАТО
 
 
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