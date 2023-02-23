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НАТО будет следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ - РИА Новости, 23.02.2023
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НАТО будет следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ
НАТО будет следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ - РИА Новости, 23.02.2023
НАТО будет следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ
НАТО будет внимательно следить за действиями России после решения президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T18:20
2023-02-23T18:20
россия
франция
великобритания
йенс столтенберг
владимир путин
нато
договор снв-3
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО будет внимательно следить за действиями России после решения президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает Bloomberg TV со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. "НАТО будет внимательно следить за тем, что Россия делает со своим ядерным оружием", - говорится в сообщении телеканала, который взял интервью у Столтенберга. Генсек НАТО помимо этого призвал к прозрачному контролю над вооружениями. Он также добавил, что альянс принимает необходимые меры для обеспечения надежного сдерживания. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230223/zapasy-1854009350.html
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россия, франция, великобритания, йенс столтенберг, владимир путин, нато, договор снв-3
Россия, Франция, Великобритания, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Договор СНВ-3
18:20 23.02.2023
 
НАТО будет следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ

Bloomberg TV: НАТО будет следить за действиями России после приостановки участия в ДСНВ

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО будет внимательно следить за действиями России после решения президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает Bloomberg TV со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
"НАТО будет внимательно следить за тем, что Россия делает со своим ядерным оружием", - говорится в сообщении телеканала, который взял интервью у Столтенберга.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Генсек НАТО помимо этого призвал к прозрачному контролю над вооружениями. Он также добавил, что альянс принимает необходимые меры для обеспечения надежного сдерживания.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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