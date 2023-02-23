НАТО будет следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ
Bloomberg TV: НАТО будет следить за действиями России после приостановки участия в ДСНВ
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО будет внимательно следить за действиями России после решения президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает Bloomberg TV со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
"НАТО будет внимательно следить за тем, что Россия делает со своим ядерным оружием", - говорится в сообщении телеканала, который взял интервью у Столтенберга.
Генсек НАТО помимо этого призвал к прозрачному контролю над вооружениями. Он также добавил, что альянс принимает необходимые меры для обеспечения надежного сдерживания.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.