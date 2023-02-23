https://ria.ru/20230223/nasledie-1854054157.html

США выделят средства на защиту культурного наследия Украины

США выделят средства на защиту культурного наследия Украины - РИА Новости, 23.02.2023

США выделят средства на защиту культурного наследия Украины

США выделяют семь миллионов долларов Украине на нужды защиты ее культурного наследия, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:53

2023-02-23T22:53

2023-02-23T23:08

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США выделяют семь миллионов долларов Украине на нужды защиты ее культурного наследия, сообщил госдепартамент. Помощь направляется в рамках программы, которую разработало американское внешнеполитическое ведомство для "поддержки усилий, направленных на охрану и восстановление украинских культурных объектов и коллекций" в условиях вооруженного конфликта. "Инициатива инвестирует семь миллионов долларов в поддержку усилий Украины по защите своего культурного наследия", - сказано в пресс-релизе. В госдепартаменте добавили, что приоритет в распределении средств отдается объектам, которые "напрямую затронуты" российской военной спецоперацией на Украине.

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в мире, украина, сша, новости культуры