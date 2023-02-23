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США выделят средства на защиту культурного наследия Украины - РИА Новости, 23.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230223/nasledie-1854054157.html
США выделят средства на защиту культурного наследия Украины
США выделят средства на защиту культурного наследия Украины - РИА Новости, 23.02.2023
США выделят средства на защиту культурного наследия Украины
США выделяют семь миллионов долларов Украине на нужды защиты ее культурного наследия, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:53
2023-02-23T23:08
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США выделяют семь миллионов долларов Украине на нужды защиты ее культурного наследия, сообщил госдепартамент. Помощь направляется в рамках программы, которую разработало американское внешнеполитическое ведомство для "поддержки усилий, направленных на охрану и восстановление украинских культурных объектов и коллекций" в условиях вооруженного конфликта. "Инициатива инвестирует семь миллионов долларов в поддержку усилий Украины по защите своего культурного наследия", - сказано в пресс-релизе. В госдепартаменте добавили, что приоритет в распределении средств отдается объектам, которые "напрямую затронуты" российской военной спецоперацией на Украине.
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в мире, украина, сша, новости культуры
В мире, Украина, США, Культура, Новости культуры
22:53 23.02.2023 (обновлено: 23:08 23.02.2023)
 
США выделят средства на защиту культурного наследия Украины

США выделят Украине семь миллионов долларов на защиту культурного наследия

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США выделяют семь миллионов долларов Украине на нужды защиты ее культурного наследия, сообщил госдепартамент.
Помощь направляется в рамках программы, которую разработало американское внешнеполитическое ведомство для "поддержки усилий, направленных на охрану и восстановление украинских культурных объектов и коллекций" в условиях вооруженного конфликта.
"Инициатива инвестирует семь миллионов долларов в поддержку усилий Украины по защите своего культурного наследия", - сказано в пресс-релизе.
В госдепартаменте добавили, что приоритет в распределении средств отдается объектам, которые "напрямую затронуты" российской военной спецоперацией на Украине.
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