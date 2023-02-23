https://ria.ru/20230223/napravlenie-1853983330.html
На Южнодонецком направлении российские силы уничтожили до 105 бойцов ВСУ
На Южнодонецком направлении российские силы уничтожили до 105 бойцов ВСУ - РИА Новости, 23.02.2023
На Южнодонецком направлении российские силы уничтожили до 105 бойцов ВСУ
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком направлении, в результате за сутки он потерял до 105 военных, девять... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:39
2023-02-23T14:39
2023-02-23T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком направлении, в результате за сутки он потерял до 105 военных, девять единиц техники, а также шесть складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южно-донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника у Водяного, Угледара, Доброволья Донецкой народной республики и железнодорожной станции Углесборочная."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30. Также уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой народной республики и железнодорожной станции Углесборочная", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:39 23.02.2023 (обновлено: 14:47 23.02.2023)
На Южнодонецком направлении российские силы уничтожили до 105 бойцов ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком направлении российские силы уничтожили до 105 бойцов ВСУ