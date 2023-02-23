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Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР

Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР - РИА Новости, 23.02.2023

Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР, еще одного бойца наградили посмертно. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T20:22

2023-02-23T20:22

2023-02-23T20:22

общество

донецкая народная республика

волноваха

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР, еще одного бойца наградили посмертно. "Гвардии рядовой Евгений Осипов в районе Новоселовки прикрывал отход штурмовой группы, подавляя огневые точки противника. Своими действиями боец вызвал замешательство у противника, что способствовало перегруппировке его подразделения. При смене огневой точки погиб, сохраняя жизнь боевых товарищей. Ему присвоено посмертно звание Героя Донецкой Народной Республики. Вручил награду вдове. Сегодня Золотую Звезду Героя ДНР получили пять военнослужащих. Каждый из них совершил отважные поступки, освобождая Волноваху, Новоигнатовку, Рыбенское, Верхнеторецкое", - говорится в сообщении в телеграм-канале Пушилина.

https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html

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общество, донецкая народная республика, волноваха, денис пушилин