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Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР - РИА Новости, 23.02.2023
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Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР
Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР - РИА Новости, 23.02.2023
Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР, еще одного бойца наградили посмертно. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T20:22
2023-02-23T20:22
общество
донецкая народная республика
волноваха
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР, еще одного бойца наградили посмертно. "Гвардии рядовой Евгений Осипов в районе Новоселовки прикрывал отход штурмовой группы, подавляя огневые точки противника. Своими действиями боец вызвал замешательство у противника, что способствовало перегруппировке его подразделения. При смене огневой точки погиб, сохраняя жизнь боевых товарищей. Ему присвоено посмертно звание Героя Донецкой Народной Республики. Вручил награду вдове. Сегодня Золотую Звезду Героя ДНР получили пять военнослужащих. Каждый из них совершил отважные поступки, освобождая Волноваху, Новоигнатовку, Рыбенское, Верхнеторецкое", - говорится в сообщении в телеграм-канале Пушилина.
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общество, донецкая народная республика, волноваха, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Денис Пушилин
20:22 23.02.2023
 
Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о награждении пяти военнослужащих Звездой Героя ДНР, еще одного бойца наградили посмертно.
"Гвардии рядовой Евгений Осипов в районе Новоселовки прикрывал отход штурмовой группы, подавляя огневые точки противника. Своими действиями боец вызвал замешательство у противника, что способствовало перегруппировке его подразделения. При смене огневой точки погиб, сохраняя жизнь боевых товарищей. Ему присвоено посмертно звание Героя Донецкой Народной Республики. Вручил награду вдове. Сегодня Золотую Звезду Героя ДНР получили пять военнослужащих. Каждый из них совершил отважные поступки, освобождая Волноваху, Новоигнатовку, Рыбенское, Верхнеторецкое", - говорится в сообщении в телеграм-канале Пушилина.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаВолновахаДенис Пушилин
 
 
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