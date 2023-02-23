https://ria.ru/20230223/molitva-1854018175.html

Молитва Байдена о России не может быть вредна для страны, считает викарий

Молитва Байдена о России не может быть вредна для страны, считает викарий - РИА Новости, 23.02.2023

Молитва Байдена о России не может быть вредна для страны, считает викарий

Молитва президента США Джо Байдена за Россию не может быть вредной для нашей страны независимо от того, считает он ее врагом или другом, и эту молитву можно... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T18:02

2023-02-23T18:02

2023-02-23T18:04

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Молитва президента США Джо Байдена за Россию не может быть вредной для нашей страны независимо от того, считает он ее врагом или другом, и эту молитву можно только поприветствовать, сказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Как сообщил ранее в социальных сетях польский священник Виеслав Давидовски, для президента США Джо Байдена в Польше 22 февраля, в пепельную среду - день начала Великого поста у католиков и ряда других западных христиан - он отслужил католическую мессу, на которой президент помолился в "большой секретности" за мир и преображение России. Давидовски рассказал, что в честь пепельной среды он нарисовал пеплом крест на лбу американского лидера, который потом появился на публике с остаточным темным пятном. "Конечно, молитву президента США о преображении (вероятно, имелось в виду "об обращении") России можно только приветствовать, потому что, во-первых, если он считает Россию врагом, то исполняет заповедь Христа: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. А если считает нас друзьями - тем более нужно молиться друг за друга. Во-вторых, такая молитва важна, потому что Россия, как и любой народ, любой человек, действительно нуждается в духовном преображении, ведь это не что-то, что происходит раз в жизни, а должно происходить всегда, каждый день. Ну и, конечно, такая молитва никак не может быть "вредной" для России", - рассказал священник. В католических храмах России, отметил он, в день пепельной среды - начала великого поста у католиков - молились о мире между всеми народами. "А главное, о чем мы просим в этот день - это дар покаяния, - заключил Горбунов.

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россия, сша, москва, джо байден