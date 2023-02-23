https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

"Охота на ведьм". Судьба Приднестровья оказалась под угрозой

"Охота на ведьм". Судьба Приднестровья оказалась под угрозой - РИА Новости, 23.02.2023

"Охота на ведьм". Судьба Приднестровья оказалась под угрозой

Власти Молдавии и Украины второй раз за месяц запустили волну антироссийской истерии в СМИ. При этом эксперты считают, что цель — не Москва, а Приднестровье... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:00

2023-02-23T08:00

2023-02-23T10:14

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии и Украины второй раз за месяц запустили волну антироссийской истерии в СМИ. При этом эксперты считают, что цель — не Москва, а Приднестровье. Что задумали в Кишиневе — в материале РИА Новости.Десантники вместо диверсантовВладимир Зеленский в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что Россия якобы планирует захватить Кишиневский аэропорт, а затем свергнуть режим Майи Санду. Помогут в этом приднестровцы. Президент Украины подчеркнул: Санду никогда не просила его о помощи, но благодарила за предоставленную информацию.Новый премьер Молдавии Дорин Речан подтвердил слова Зеленского. У Москвы несколько сценариев дестабилизации республики, в том числе захват воздушной гавани, сообщил он. И заверил: у молдавских властей "солидный опыт" по обеспечению безопасности.Уже второй раз за месяц в Киеве рассказывают о "коварных планах России", а в Кишиневе это подтверждают. Ранее, выступая в Европейском совете, Зеленский заявил: по данным его разведки, Москва готовит свержение Санду. В ответ та призвала парламент расширить полномочия правоохранительных органов и на три часа закрыла воздушное пространство страны. Тогда речь шла не о полноценном российском вторжении, а о диверсантах, которые могут проникнуть в республику под видом путешественников или футбольных фанатов, чтобы присоединиться к акциям протестов, которые не стихают с лета 2022-го.Теперь Речан утверждает, что Россия ведет против Молдавии гибридную войну с целью сорвать евроинтеграцию. Поэтому необходимо укрепить обороноспособность до такой степени, чтобы атаковать республику было слишком дорого. Иначе молдаванам придется бежать из родной страны.С точки зрения главы молдавского правительства, необходима демилитаризация Приднестровья. После того как оттуда уйдут российские миротворцы, он намерен начать интеграцию непризнанной республики в Молдавию. Когда это случится, Речан не знает. Но думает, что скоро, потому что регион проходит через "геополитические тектонические движения".Страшнее всегоВывести российских миротворцев из Приднестровья в Молдавии призывают более 15 лет. Так, в 2005-м президент страны и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что не видит никаких оснований для их базирования. В 2009 году прозападный премьер-министр Влад Филат прямо потребовал от Москвы вывести солдат. В 2013-м этот тезис с трибуны Генассамблеи ООН повторил другой глава правительства — Юрий Лянкэ. В 2017 году парламент республики принял соответствующую декларацию. В 2018-м в ООН на прекращении миротворческой миссии настаивал премьер Павел Филип. В 2020 году президент Игорь Додон сказал: как только россияне ликвидируют арсенал в Колбасне, им следует уйти из Приднестровья.Но именно сейчас подобные заявления звучат как реальная угроза Тирасполю. Прошлой весной в самопровозглашенной республике произошла серия терактов. Молдавия начала активно вооружаться и приняла закон о борьбе с сепаратизмом, из-за которого правительство Приднестровья может попасть под уголовное преследование. В то же время, по словам главы МИД непризнанного государства Виталия Игнатьева, Тирасполь делает все возможное для недопущения эскалации.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал молдавским властям быть очень осторожными с высказываниями на тему российских миротворцев. "Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", — отметил он.Тем временем в социальных сетях распространяется информация о том, что до шести с половиной тысяч украинских военных выдвинулись к границе с Приднестровьем. По слухам, в ближайшие несколько дней следует ждать от них провокации, после которой самопровозглашенная республика может уйти в прошлое. Для сравнения: российская группировка в регионе насчитывает меньше двух тысяч человек.Вторая УкраинаОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что Украина и Молдавия пока не станут вторгаться в Приднестровье. Скорее всего, на радикальных действиях настаивает Киев, но молдаване не готовы к эскалации, а страны ЕС стараются не допустить распространения боевых действий в Восточной Европе. Тем не менее Кишинев продолжит скатываться в антироссийскую истерию."В Молдавии запущен сильнейший тренд охоты на ведьм, так что в ближайшие годы мы будем регулярно "наслаждаться" заявлениями на тему козней России. Такую же картину мы наблюдали на протяжении восьми лет на Украине. Из Москвы делают абсолютное зло. На практическом уровне Кишинев не в состоянии навредить, но в символическом плане республика станет одной из самых антироссийских", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев уверен, что Санду нагнетает истерию специально. "Она шантажирует власти самопровозглашенной республики. Кишиневу нужно дешевое электричество, которое можно получить на левом берегу Днестра. Санду дает понять, что Тирасполь некому защитить, поэтому нужно быть сговорчивее", — поясняет Кисеев.Вместе с тем молдавское общество — совершенно немилитаризованное, уверяет аналитик. Наверное, можно заставить людей отправиться на фронт, но по своей воле никто воевать не будет. К тому же, отмечает эксперт, к приднестровцам нет предвзятого отношения, у многих из них — молдавские паспорта, по которым люди ездят на заработки в Евросоюз.Вероятность вторжения в Приднестровье пока невысокая — слишком велик риск стать целью для российских ракет, полагает Денисов. Однако, если провокации не остановить, в будущем они могут вылиться в боевые действия.

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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