04:20 23.02.2023 (обновлено: 04:27 23.02.2023)
Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют
Украинцев, желающих попасть в Россию из Прибалтики и Польши, принудительно мобилизуют
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев — РИА Новости. Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют в ВСУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По сведениям, полученным от украинских источников, в настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши - в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ", — сказал собеседник агентства.
"Украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из Российской Федерации в страны ЕС, также задерживают на пограничных пунктах и отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину. Обратно выехать на территорию России они уже не могут", — добавил источник.
В начале 2023 года кабмин Украины утвердил новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления №1487, дипломатические представительства должны "способствовать возвращению" военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.