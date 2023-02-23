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Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/mobilizatsiya-1853915392.html
Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют
Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют - РИА Новости, 23.02.2023
Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют
Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:20
2023-02-23T04:27
в мире
украина
россия
польша
евросоюз
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев — РИА Новости. Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют в ВСУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По сведениям, полученным от украинских источников, в настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши - в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ", — сказал собеседник агентства. По его словам, также власти стран Балтии и Польши задерживают на пунктах пограничных переходов с Россией и Белоруссией украинцев, пытающихся въехать на территорию ЕС. В начале 2023 года кабмин Украины утвердил новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления №1487, дипломатические представительства должны "способствовать возвращению" военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.
https://ria.ru/20230223/pushilin-1853911475.html
https://ria.ru/20230223/gagin-1853913484.html
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в мире, украина, россия, польша, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Польша, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
04:20 23.02.2023 (обновлено: 04:27 23.02.2023)
 
Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют

Украинцев, желающих попасть в Россию из Прибалтики и Польши, принудительно мобилизуют

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев — РИА Новости. Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют в ВСУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По сведениям, полученным от украинских источников, в настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши - в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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По его словам, также власти стран Балтии и Польши задерживают на пунктах пограничных переходов с Россией и Белоруссией украинцев, пытающихся въехать на территорию ЕС.

"Украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из Российской Федерации в страны ЕС, также задерживают на пограничных пунктах и отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину. Обратно выехать на территорию России они уже не могут", — добавил источник.

В начале 2023 года кабмин Украины утвердил новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления №1487, дипломатические представительства должны "способствовать возвращению" военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.
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