https://ria.ru/20230223/mobilizatsiya-1853915392.html

Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют

Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют - РИА Новости, 23.02.2023

Источник: украинцев, желающих попасть в Россию, принудительно мобилизуют

Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T04:20

2023-02-23T04:20

2023-02-23T04:27

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 фев — РИА Новости. Граждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют в ВСУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По сведениям, полученным от украинских источников, в настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши - в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ", — сказал собеседник агентства. По его словам, также власти стран Балтии и Польши задерживают на пунктах пограничных переходов с Россией и Белоруссией украинцев, пытающихся въехать на территорию ЕС. В начале 2023 года кабмин Украины утвердил новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления №1487, дипломатические представительства должны "способствовать возвращению" военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.

https://ria.ru/20230223/pushilin-1853911475.html

https://ria.ru/20230223/gagin-1853913484.html

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в мире, украина, россия, польша, евросоюз, вооруженные силы украины