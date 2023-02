https://ria.ru/20230223/mir-1853913765.html

Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России

Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России - РИА Новости, 23.02.2023

Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России

Американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией, заявил американский журналист, ведущий программы The Dive Джексон... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T03:41

2023-02-23T03:41

2023-02-23T03:42

россия

сша

украина

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией, заявил американский журналист, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл во время митинга против поддержки Украины Rage Against The War Machine.Он также добавил, что есть те, кто стремятся к эскалации конфликта до третьей мировой войны, так как для них это способ "заработать очень много денег".Журналист призвал зрителей сопротивляться информационной войне и требовать от правительства США больше не отправлять "ни одной пули, ни одного танка, ни одного доллара украинским нацистам".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230223/druzhba-1853909341.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, в мире, нато