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Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России - РИА Новости, 23.02.2023
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Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России
Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России - РИА Новости, 23.02.2023
Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России
Американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией, заявил американский журналист, ведущий программы The Dive Джексон... РИА Новости, 23.02.2023
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россия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией, заявил американский журналист, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл во время митинга против поддержки Украины Rage Against The War Machine.Он также добавил, что есть те, кто стремятся к эскалации конфликта до третьей мировой войны, так как для них это способ "заработать очень много денег".Журналист призвал зрителей сопротивляться информационной войне и требовать от правительства США больше не отправлять "ни одной пули, ни одного танка, ни одного доллара украинским нацистам".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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россия, сша, украина, в мире, нато
Россия, США, Украина, В мире, НАТО
03:41 23.02.2023 (обновлено: 03:42 23.02.2023)
 
Ведущий из США рассказал, чего на самом деле американцы хотят от России

Ведущий из США Хинкл: американцы хотят мира с русскими, а не поддержки Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией, заявил американский журналист, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл во время митинга против поддержки Украины Rage Against The War Machine.
"Мы хотим мира с русскими, мы хотим построить новый многополярный мир, мы хотим процветания, мы хотим вывести народ из нищеты. Мы все хотим этого, верно?" — высказался ведущий во время выступления на митинге.
Он также добавил, что есть те, кто стремятся к эскалации конфликта до третьей мировой войны, так как для них это способ "заработать очень много денег".
Журналист призвал зрителей сопротивляться информационной войне и требовать от правительства США больше не отправлять "ни одной пули, ни одного танка, ни одного доллара украинским нацистам".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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