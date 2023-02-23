https://ria.ru/20230223/matkapital-1853934095.html

Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал

Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал - РИА Новости, 23.02.2023

Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал

В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:43

2023-02-23T09:43

2023-02-23T09:43

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

россия

владимир рогов

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, начиная с 2007 года. "Под программу материнского капитала в Запорожской области подпадает свыше 300 тысяч детей", - сказал Рогов. По его словам, жители региона с особой благодарностью восприняли решение президента по расширению программы материнского капитала. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230222/matkapital-1853773654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, запорожская область, россия, владимир рогов, владимир путин