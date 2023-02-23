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Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал - РИА Новости, 23.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/matkapital-1853934095.html
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал - РИА Новости, 23.02.2023
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал
В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:43
2023-02-23T09:43
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
россия
владимир рогов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, начиная с 2007 года. "Под программу материнского капитала в Запорожской области подпадает свыше 300 тысяч детей", - сказал Рогов. По его словам, жители региона с особой благодарностью восприняли решение президента по расширению программы материнского капитала. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230222/matkapital-1853773654.html
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общество, запорожская область, россия, владимир рогов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин
09:43 23.02.2023
 
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал

Рогов: в Запорожской области под программу маткапитала подпадает более 300 тысяч детей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРодители с маленькими детьми гуляют по набережной в городе Энергодар
Родители с маленькими детьми гуляют по набережной в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости
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Родители с маленькими детьми гуляют по набережной в городе Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, начиная с 2007 года.
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"Под программу материнского капитала в Запорожской области подпадает свыше 300 тысяч детей", - сказал Рогов.
По его словам, жители региона с особой благодарностью восприняли решение президента по расширению программы материнского капитала.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.02.2023
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