https://ria.ru/20230223/matkapital-1853934095.html
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал - РИА Новости, 23.02.2023
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал
В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:43
2023-02-23T09:43
2023-02-23T09:43
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
россия
владимир рогов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, начиная с 2007 года. "Под программу материнского капитала в Запорожской области подпадает свыше 300 тысяч детей", - сказал Рогов. По его словам, жители региона с особой благодарностью восприняли решение президента по расширению программы материнского капитала. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230222/matkapital-1853773654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, запорожская область, россия, владимир рогов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин
Запорожские власти уточнили число детей, за которых положен маткапитал
Рогов: в Запорожской области под программу маткапитала подпадает более 300 тысяч детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. В Запорожской области под программу материнского капитала подпадает более 300 тысяч детей, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, начиная с 2007 года.
"Под программу материнского капитала в Запорожской области подпадает свыше 300 тысяч детей", - сказал Рогов.
По его словам, жители региона с особой благодарностью восприняли решение президента по расширению программы материнского капитала.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.